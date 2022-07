“L’importante è farlo con chi hai voglia tu”: alla Schiranna la presentazione del libro “Raffasofia”

“L’importante è farlo sempre con chi hai voglia tu”: “Raffasofia”,prima biografia dedicata a Raffaella Carrà dopo la sua scomparsa, scritta da Marina Visentin, verrà presentato domenica 10 luglio, alle 18:30, presso l’area feste della Schiranna. Il libro, tradotto e stampato anche in Spagna in occasione del recente anniversario della morte della cantante, ripercorre tramite i suoi testi, la storia della poliedrica donna di spettacolo.

A presentarlo domenica sera, in dialogo con l’autrice, Manuela Lozza, presidentessa della commissione cultura del Comune di Varese, che punterà l’accento su Raffaella donna libera, capace di usare con freschezza, ironia e intelligenza la propria bellezza e le proprie capacità artistiche. Fra le prime, specialmente nel mondo della televisione, a riconoscere pubblicamente il diritto delle donne a disporre del proprio corpo e della propria affettività in completa autonomia, senza condizionamenti maschili o etichette sociali, ottenendo un eco mediatico che secondo alcuni ha giovato moltissimo alla causa femminista.

Sempre pronta ad appoggiare le istanze di quella che anni dopo sarebbe diventata la comunità LGBTQ+, Raffaella Carrà è diventata un’icona, che ancora oggi, a 52 anni da quel suo primo passo di danza in TV, ispira, rassicura e sprona migliaia di persone in Italia e nel mondo latino. Perché, come ama ripetere Pedro Almodovar: “Raffaella Carrà è uno stile di vita”.

La presentazione sarà accompagnata da intermezzi musicali in djset e sarà possibile ordinare cocktail a tema.