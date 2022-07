L’impresa di Viola Giraudo che si allena a Busto Arsizio, oro nei 2500 metri ai campionati juniores

Alla piscina Manara di Busto Arsizio si festeggia un’altra impresa sportiva nel nuoto di fondo, dopo quelle ottenute dalle squadre di pallanuoto maschile e femminili.

Ai campionati italiani di specialità che si sono svolti negli scorsi giorni a Piombino, infatti, c’è da segnalare una doppia impresa della nuotatrice tesserata per la Busto Pallanuoto Asd Viola Giraudo. L’atleta classe 2007 vince la medaglia d’oro e il titolo italiano nella categoria juniores 2500 metri, nuotati con il tempo di 33’31.7 oltre a chiudere con il quarto posto nei 5000 metri nuotati in 1:03’56.8

Decisamente un ottimo risultato per la giovanissima atleta del centro gestito da Forus a Busto Arsizio allenata dal tecnico Filippo Zampieri e un’altra bella gioia dopo quelle ottenute negli scorsi giorni dalla pallanuoto con la promozione in A2 della squadra femminile e con quella in serie B ottenuta dai ragazzi della maschile.

Viola Giraudo: «Non riesco ancora a crederci, sono contentissima di questo risultato. Prima dell’inizio delle gare non mi aspettavo questi risultati. Dopo il quarto posto nei 5000, però, sapevo di poter fare molto bene nella gara dei 2500. Così ci ho creduto fino alla fine ed è arrivata questa medaglia. Chiaramente il merito va anche al mio allenatore che mi supporta e sopporta ogni allenamento. Sono felicissima».

Filippo Zampieri: «Sono molto felice di questo risultato: un connubio sinergico tra la società che ci ha accolto e dato la possibilità di poter continuare a lavorare tranquillamente e le famiglie che supportano con sacrifici anche economici i propri ragazzi. Prossimo obiettivo ben figurare ai Campionati Italiani di Categoria di fine luglio».