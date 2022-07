L’insegna del Premiato biscottificio si fa il trucco, è l’angolo più fotografato di Varese

E’ uno degli angoli più fotografati di Varese, una piccola perla che si scopre passeggiando per le stradine del centro storico: il “Premiato Biscottificio” che fa capolino da un portone di via San Martino.

Ora la proprietà di quel condominio al numero 6 sta recuperando quella vecchia insegna pubblicitaria, tanto amata da varesini e turisti, come le foto – che ci ha fornito il lettore Franco della Valle nel nostro gruppo facebook “Oggi nel Varesotto” – mostrano: una bella operazione, di decoro personale ma anche sociale, che “farà del bene” all’intera via, e agli appassionati fotografi. A procedere al lavoro la restauratrice Simonetta Pagani.

Il biscottificio Rossini – questo il nome iniziale dell’azienda – è noto anche per aver dato i natali a una delle più longeve e amate aziende alimentari della città: il caramellificio “Mera&Longhi“, nato nel lontano 1896, proprio in quel cortile di via san Martino, grazie all’iniziativa di Pietro Mera. Nata come biscottificio, aveva un piccolo laboratorio nel cortile sul retro, dove i Mera hanno iniziato a produrre le caramelle a mano, prima di spostarsi in via Maspero e poi nella sede attuale di Casale Litta (Per le info storiche, si ringrazia La Varese Nascosta e Giuseppe Terziroli).