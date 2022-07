L’ippica della Brughiera varesina nel libro “I cavalli di Gabrio” presentato al castello di Somma Lombardo

La storia di un marchese – gentleman rider, Gabrio Visconti di San Vito, ma anche il racconto di come si deve vivere la passione per l’ippica e il rispetto per il cavallo. “I cavalli di Gabrio” scritto dalla giornalista Elena Casero è stato presentato ieri sera, lunedì 4 luglio, nel Salone d’Onore del Castello Visconti di San Vito a Somma Lombardo, in un incontro introdotto da Gaetano Galeone, presidente della Fondazione Visconti di San Vito Onlus, e con la partecipazione di Michele Mancino, vice direttore di Varesenews, che ha dialogato con l’autrice. Dalle parole di Bruno Grizzetti e Pierluigi Guarsegnati, intervenuti nella serata, anche dirette testimonianze che hanno offerto un ulteriore spaccato della personalità del marchese Visconti.

Il libro in circa 200 pagine racconta la vita e la carriera ippica di Gabrio Visconti, uomo di nobili origini diventato tra gli anni ’70 e ’80 uno dei simboli di un’ippica che teneva alto il nome dell’Italia nel mondo, per la qualità dei suoi cavalli e per quella dei suoi interpreti, ad ogni livello.

«Gabrio Visconti ha vinto per tre anni quasi consecutivi, dal 1974 al 1977, il Premio Kurt Goldegg all’ippodromo Maia di Merano – ha ricordato Elena Casero -. Nessun gentlemen rider ha ottenuto questo risultato con lo stesso cavallo. Per tre anni, 1974 – 1975 -1976, Gabrio Visconti ha vinto anche il prestigioso titolo di Capolista Staffa d’Argento. Oltre 600 le sue presenze in pista, 160 le vittorie da Milano a Firenze, da Merano a Varese, passando per tutti gli ippodromi dell’Alta Italia».

Deceduto a soli 53 anni nel 1997, le sue iniziative sociali sono portate avanti dalla Fondazione Visconti di San Vito, voluta dallo stesso Gabrio. Il libro è un progetto che appartiene a questi programmi, mantenendo vivo un aspetto benefico in quanto “I cavalli di Gabrio”, a tiratura limitata, ieri sera, è stato messo a disposizione degli ospiti a offerta libera. L’incasso è stato devoluto a favore dell’Associazione Amici del Centro di Riabilitazione Equestre” Vittorio di Capua” Onlus – Ospedale Niguarda di Milano.