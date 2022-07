LIUC Business School e Federchimica presentano il nuovo corso di formazione per giovani “scientists”

Sviluppare profili professionali “all-round”, capaci di presidiare non solo la dimensione tecnica, ma anche gli aspetti di matrice gestionale, oggi sempre più indispensabili per la crescita professionale nelle imprese chimiche, e non solo. Questo l’obiettivo di “Management 4 Scientists”, il corso di formazione avanzata per laureandi e laureati in discipline tecnico-scientifiche sviluppato da LIUC Business School in collaborazione con Federchimica, la federazione nazionale dell’industria chimica, aperto anche a profili tecnici già presenti in azienda, per l’acquisizione di competenze manageriali.

Articolato in 10 giornate di aula, dal 4 al 15 luglio 2022, il corso è una nuova opportunità di formazione per acquisire conoscenze e abilità chiave su aspetti organizzativi, gestionali, di management e relazionali riferiti alle imprese chimiche o della filiera scientifico-tecnologica.

Innovativi gli strumenti di apprendimento e partecipative le metodologie didattiche, con sessioni live, learning space per interagire e utilizzare tecnologie di collaborazione virtuale, un workshop tematico a cura di Federchimica e testimonianze di manager e imprenditori del settore chimico. I partecipanti provengono da diverse città d’Italia e hanno un’età media di 30 anni.

La nuova proposta di LIUC Business School e Federchimica, oltre ad ampliare le competenze manageriali dei partecipanti, si propone di fornire strumenti utili per affrontare, con competenza e determinazione, le sfide del futuro legate alla transizione ecologica e digitale.

Dichiara Federico Visconti, Rettore della LIUC: «La questione di fondo è che le aziende hanno sempre più bisogno di buon management. Chi vi lavora, deve conoscerne i fondamenti e deve saperlo praticare, nel proprio ambito di competenza e di responsabilità. Che il percorso formativo riguardi dei giovani “scientist” e che nasca in collaborazione con Federchimica non fa che confermare la mission della Liuc Business School come autorevole interlocutore per lo sviluppo delle imprese e dei settori economici in cui operano».

Intervenendo alla giornata di apertura, lunedì 4 luglio 2022, il commento di Paolo Lamberti, Presidente di Federchimica: «Nella cosiddetta Società della Conoscenza servono risorse che abbiano una solida formazione scientifica; questo è tanto più vero nelle imprese chimiche dove, per competere, sono fondamentali gli

aspetti ‘immateriali’, ovvero quelli che hanno a che fare con l'attività di ricerca, l'approccio innovativo alla flessibilità e al servizio al cliente. Questo corso, pensato per valorizzare il ruolo di giovani 'scientists', fornirà strumenti, gestionali e manageriali, per contribuire efficacemente alla creazione e difesa del vantaggio competitivo delle imprese, consentendo loro di crescere, offrire lavoro qualificato e gestire risorse in un'ottica di sviluppo e sostenibilità».