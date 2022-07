A Lonate Pozzolo arrivano 110mila euro per il contrasto alla povertà educativa dei ragazzi

“E-State e + insieme” è il progetto con cui Lonate Pozzolo si è aggiudicato il bando regionale per una cifra pari a 110 mila euro. Si tratta di una misura per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa da attuare entro il 31 marzo 2023.

La rete lonatese

In particolare il nostro Comune ha partecipato come ente capofila coinvolgendo come partner nella rete l’istituto comprensivo “Carminati”, la società sportiva di basket Lonate Pozzolo, l’oratorio di S. Antonino, l’oratorio di Lonate Pozzolo, la scuola dell’infanzia “Fondazione Sormani”, la scuola dell’infanzia parrocchiale, la scuola dell’infanzia “Bambino GesùW e l’asilo nido “Piccoli Passi”.

L’obiettivo generale è la promozione di interventi a livello territoriale finalizzati ad accrescere le opportunità di socialità e, più in generale, del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori favorendo l’attivazione coordinata di tutti gli enti in una logica di welfare di comunità, oltre che l’accessibilità e l’inclusività. Verrà individuato un sistema di interventi che proseguirà nel corso dell’anno al fine di contribuire ad accrescere le opportunità di accesso ai servizi a sostegno del benessere dei minori e a servizi di conciliazione famiglia lavoro.

L’obiettivo? Rafforzare e sviluppare l’offerta di servizi per far fronte alle condizioni di disagio e isolamento conseguenti alla pandemia, in modo complementare all’offerta ordinaria presente sul territorio, promuovendo e valorizzando la sinergia tra enti locali del territorio ed enti del terzo settore.

«Il programma, che il nostro comune ha pensato insieme ai partner che hanno partecipato, si focalizza su interventi di promozione del benessere dei minori con attenzione ai preadolescenti e adolescenti attivando esperienze concrete che possano favorire la socializzazione e lo sviluppo di competenze (ad esempio cineforum o momenti esperienziali costruiti ad hoc) organizzando laboratori tematici e di studio con attività di doposcuola educativi e di tutoring a favore del successo scolastico e attivando momenti di ascolto e di supporto dei minori con la collaborazione di psicologi e di enti pubblici e privati», si legge nella nota del Comune.

«Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto che andrà a beneficio della fascia più giovane della popolazione», commenta l’assessora ai Servizi sociali, Melissa Derisi, che ringrazia la dottoressa Marzia Cesprini e tutto il personale degli uffici «che lavora sempre con massima professionalità per raggiungere ottimi risultati e gli obiettivi prefissati».

Si tratta di una «opportunità che questa amministrazione annuncia con orgoglio e che ci si aspetta abbia una ricaduta positiva sulla fascia under 18, che la pandemia ha colpito in modo particolare in questi ultimi due anni attraverso la privazione di una socialità fondamentale per il processo di crescita».