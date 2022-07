Luglio a Domobianca 365, un mese di eventi per godersi la montagna

Non si ferma l’estate nella stazione turistica di Domodossola. Luglio promette una ricca scelta di manifestazioni pensate per far divertire appassionati della montagna, famiglie e per chi vuole prendersi un break dalla calura delle città.

Sono giornate di caldo torrido in città, da cui sfuggire con una gita a Domobianca365, circondati da boschi di larici e abeti, immersi nel verde e coccolati dal fresco, con un programma ricchissimo di eventi che renderanno spettacolari le giornate dell’ormai prossimo mese di luglio.

La stazione turistica di Domodossola, comodamente raggiungibile da Verbania, Milano, Novara, Varese, Genova e dal Canton Ticino e Vallese, è pronta ad accogliere turisti e appassionati della montagna. Sono tantissime le attività e le iniziative in calendario, un motivo in più per salire a Domobianca365.

Si parte sabato 2 luglio con la “Luse Avis Race”, gara di corsa serale organizzata dalla sezione domese di Avis. Un anello di 4 km, con partenza e arrivo all’Alpe Lusentino in zona seggiovia Motti, sarà percorso per due volte. Al termine della gara festa per tutti con pasta party e musica.

Domenica 3 luglio, sarà inaugurato il nuovo “Parco Avventura” di Domobianca365, ancora più divertente, ancora più sfidante, ancora più bello. Tre nuovi percorsi, tra i quali uno dedicato alle persone con disabilità, permetteranno di cimentarsi con passaggi fra gli alberi, di spostarsi lungo carrucole e ponti sospesi. Tutto in piena sicurezza grazie alla linea vita continua accessibile davvero a tutti.