Malinverno, ritorno a casa: il centrocampista è del Varese

Nato a Varese, cresciuto nelle giovanili dell’allora Varese 1910, Andrea Malinverno non ha mai giocato nella squadra della sua città a livello senior. Una lacuna che sarà colmata presto, perché il centrocampista di classe 2002 è approdato alla corte di mister Porro e vestirà la maglia biancorossa nel 2022-23.

Malinverno chiude così una sorta di personale “Giro di Lombardia”: dopo l’addio a Masnago ha infatti giocato nelle giovanili del Como, del Milan e del Lecco per poi disputare la Serie D nella scorsa stagione (20 presenze) con i colori del Ponte San Pietro nel girone B.

Il ventenne è un centrocampista centrale di piede destro dotato di una buona visione di gioco che può essere utilizzato sia da regista sia nel ruolo di mezz’ala.

Ora in casa Varese ci si attende qualche movimento sulle punte, visto che il reparto d’attacco è quello più scoperto (c’è la sola conferma di Pastore). La squadra si radunerà lunedì 25 luglio al campo delle Bustecche e resterà in città per il ritiro precampionato.