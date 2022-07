Maria Chiara Gadda: “Scandaloso che il M5S non abbia votato un provvedimento del Governo di cui fa parte”

Affondo della parlamentare di Italia Viva Maria Chiara Gadda dopo il voto sul decreto aiuti alla Camera: «È scandaloso che il M5S abbia deciso di non votare un decreto del governo di cui fa parte. Ancora più gravi sono le motivazioni addotte dal presidente del gruppo Davide Crippa. Non votare un provvedimento come il decreto aiuti che stanzia oltre 20 miliardi per sostenere famiglie e imprese è dunque doppiamente scandaloso», commenta la Gadda.

«A questo punto il Movimento farebbe bene a ritirare i propri ministri e tutti i membri del governo, se non condivide i provvedimenti di questa maggioranza – prosegue la deputata varesotta -. Il Movimento Cinque Stelle eviti di usare temi all’ordine del giorno e di assoluta urgenza in un momento così complesso per il Paese, come un paravento per i propri problemi interni. Oggi alla Camera abbiamo assistito alla triste macchietta di un partito che vuole sembrare di lotta, quando in questi anni si è accasato tranquillamente al governo da una maggioranza diametralmente opposta all’altra, transitando dal governo giallo-verde al governo giallo-rosso e poi al governo Draghi senza passare dal via. Dopo il comportamento di oggi spero sia finalmente chiaro a tutti quanto il famoso campo largo con il M5S sia semplicemente velleitario».