Martedì sera con cinque corse al galoppo in attesa del Criterium Varesino

La grande prestazione di Jar Jar Binks, “peso leggero” montato da Sara Del Fabbro, ha mandato in archivio l’atteso Premio La Novella – Trofeo Equos andato in scena all’Ippodromo di Varese nella sera di sabato 23 luglio.

Una prodezza, quella dell’allieva di Camilla Trapassi, che ha sorpreso i favoriti della corsa ovvero Sopran Nausica schierato da Grizzetti e She Looks Like Fun del team Goldin, piazzatisi alle spalle della femmina di 5 anni condotta magistralmente dalla fantina bergamasca formatasi in Inghilterra.

Martedì sera – 26 luglio – intanto si torna a correre con una riunione infrasettimanale “alleggerita”, nel senso che ha in programma cinque corse contro le sei consuete. Tutte piuttosto equivalenti dal punto di vista della dotazione, tutte in sabbia per preservare il manto erboso in vista del Criterium.

Si comincia alle 19,55 con il Premio “Terenzo Manili” per amatori sulla distanza dei 2.100 metri. Nove i cavalli tra le gabbie per un’handicap di minima dal pronostico incerto. Il premio “Carlo Panici”, seconda corsa, appare piuttosto interessante: sette gli sfidanti sui 1.500 metri in sabbia con il top weight I Believe in You con Ivan Rossi costretto a rendere parecchi chili agli avversari diretti come Sopran Manny (vincente alle Bettole il 2 luglio) o Grand El Chapo che cerca la prima vittoria.

La già citata Sara Del Fabbro torna nella terza corsa con i colori del clan Botti in sella a Flash Drago che proverà a contrastare la veterana Amica Mia (affidata a Sergio Urru) nella terza corsa, il premio “Living is Life” sull’impegnativa distanza dei 2.700 metri.

Le due corse finali sono il “Varese Pellicce” valido come tris per l’ippica nazionale e, a seguire, il premio “Anna Valenzasca” per amatori. La prima è una handicap di non facile lettura visti i dieci pretendenti; Lady Tiger nonostante il peso può essere un’opzione mentre alle sue spalle Cartomante è tutta da scoprire. Non si esclude la sorpresa di qualche numero alto come You Are Warrior che a inizio anno fece bene proprio alle Bettole.

Infine il “Valenzasca” per velocisti tra i quali spicca Soffio al Cuore, vincente due settimane fa proprio a Varese e affidato in questa occasione ad Andrea Besana. Tekedici, con il numero uno, pare l’altro pretendente al successo dell’ultima corsa del martedì, in attesa di un sabato di lusso. Il giorno 30 infatti sarà la volta dell’attesissimo Criterium Varesino dedicato a Virginio Curti, unica listed race del programma delle Bettole.