Mazzucchelli tira il bilancio della Terza di Luglio a Morazzone: “Un momento di festa”

A distanza di tre anni dall’ultima edizione della Terza di luglio a Morazzone e dopo un periodo di grande preoccupazione segnato dalla pandemia da Covid-19, la comunità è tornata ad animarsi partecipando in massa ad un evento entrato ormai a far parte della tradizione locale.

Al termine di una settimana densa di iniziative che hanno ravvivato il borgo di Morazzone, il sindaco Maurizio Mazzucchelli esprime grande soddisfazione per l’ottima riuscita delle iniziative proposte.

«Nonostante il grande caldo che ha caratterizzato gli ultimi giorni – commenta il primo cittadino – tutte le proposte in programma hanno avuto un riscontro importante da parte dei cittadini e, oltre ai momenti ludici e ricreativi come la serata di sabato sera con la cena all’aperto, lo street food e lo spettacolo dei comici di Zelig, anche gli incontri culturali promossi per la valorizzazione del territorio hanno suscitato un grande interesse».

«Quest’anno – spiega Mazzucchelli – l’amministrazione comunale ha voluto alternare iniziative spensierate e di divertimento a convegni e momenti di confronto della cittadinanza con esperti di storia e cultura locale, per far riscoprire ed apprezzare maggiormente il contesto culturale storico e naturalistico di Morazzone. Questo momento di festa per la nostra comunità è stato inoltre l’occasione per ringraziare i tanti volontari e operatori socio-sanitari che si sono impegnati nei momenti più difficili della pandemia offrendo un prezioso sostegno specialmente alle persone più fragili».

A conclusione della cerimonia di consegna dell’attestato di benemerenza, alla quale ha preso parte anche il parlamentare della Lega Matteo Bianchi, è stato rivolto un doveroso encomio pubblico a tutte le associazioni del paese e a tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita di questa settimana di eventi.

«Questa edizione della Terza di luglio – conclude Mazzucchelli – è stata molto più di una festa di paese, è stata l’occasione per tornare a vivere il nostro borgo e per questo voglio ringraziare con tutto il cuore quanti si sono impegnati per la buona riuscita dell’iniziativa: in primis tutte le associazioni del paese, gli amministratori comunali che, oltre all’organizzazione, si sono messi a disposizione come volontari per tutta la durata dell’iniziativa, gli esercenti locali per la fattiva collaborazione, la web radio Music&Mor per il supporto e l’ideazione delle iniziative di intrattenimento serale e musicale ed infine il Consiglio regionale che, tramite la vicepresidente Francesca Brianza, ha patrocinato e sostenuto economicamente questo nostro progetto».