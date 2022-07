Melania Ferraro di Cardano al Campo ad un passo dalla finale di Miss Italia Lombardia

Domenica 3 luglio, al centro commerciale Vulcano in Viale Italia, 555, a Sesto San Giovanni (MI) ha fatto da scenografico sfondo allo spettacolo di Miss Italia Lombardia per l’assegnazione del titolo di Miss Miluna CC Vulcano, che ha portato alla selezione Miss che proseguiranno il percorso per le Finali Regionali.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Miluna CC Vulcano è stata Gaia Zamparelli 18 anni, di Milano, 175 cm di altezza, occhi e capelli castani, studentessa, frequenta il Liceo Classico, a 13 anni ha vinto un concorso nazionale di poesia (con una poesia che ricorda a memoria ancora oggi). Amante dell’arte ha praticato in passato nuoto e atletica a livello agonistico. Oltre alla scintillante corona Gaia ha ricevuto in regalo uno splendido gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Colombo di Sesto San Giovanni (MI),

Al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Roccchetta si è classificata Vanessa Etemaj, 24 anni di Calcio (BG), 173 cm occhi e capelli castani, italiana di genitori kosovari, ha il diploma di parrucchiera ma lavora in un bar perché ama il contatto con la gente. Ha sempre sognato di entrare a far parte del mondo della moda e ha deciso di iscriversi al concorso per poter esaudire questo tuo desiderio.

Miss Terza Classificata Vanessa Forlin 19 anni, di Lecco, 175 cm occhi castani e capelli biondi, studia al Liceo Umanistico ha collaborato con uno scrittore per la stesura di un libro relativo ad una raccolta di diverse esperienze di giovani. Ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda posando per diversi shooting fotografici.

Miss quarta classificata Martina Di Mito 22 anni di Milano, alta 173 cm, di Settimo Milanese è molto legata alla sua famiglia, ama lo sport come il papà che è allenatore di nuoto ad alti livelli. Ha praticato nuoto sincronizzato a livello agonistico per molti anni e ha portato su palco come esibizione una coreografia in pedana prima dell’entrata in acqua, caratteristica di questa disciplina.

Quinta classificata Melania Ferraro 23 anni e vive a Cardano al Campo (VA). 177 cm di altezza, è al terzo anno di Graphic Design e Art Director all’accademia di Belle Arti (NABA Milano). Ama l’acrobatica aerea, cerchio e tessuti.

Sesta classificata Giada Loda 27 Anni, e vive a Buccinasco (MI). 165cm di altezza, nella vita è estetista e massaggiatrice, le sue passioni sono il mondo del Fitness e soprattutto la palestra e lo Yoga. Special Guest in giuria: Francesca Mamèé, Miss Lombardia 2021 è stata tra le protagoniste della Finalissima Nazionale dove a vincere il titolo di Miss Italia 2021 è stata la campana Zeudi di Palma, e Laura Bavelloni tra le protagoniste del tour Miss Italia Lombardia nel 2017 si è aggiudicata la vittoria della fascia di Miss Eleganza Lombardia 2017. Il resto della giuria che ha decretato le vincitrici della serata sono stati: Edoardo Colombo Titolare della Gioielleria Colombo di Sesto San Giovanni (MI), il famoso comico Giancarlo Barbara, e l’imprenditore Salvatore Placella.