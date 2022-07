Mercato, ritiro e amichevoli: l’estate del Città di Varese

Sfumato il ripescaggio in Serie C, il Città di Varese si è prefissato come obiettivo per la stagione 2022-2023 la vittoria del campionato di Serie D. Sarà quindi un’estate importante per i colori biancorossi, ma che parte da una solida base di squadra e dalla conferma in panchina di Gianluca Porro, che sarà supportato dal vice Neto Pereira e dal preparatore atletico Paolo Bezzi.

DIRIGENZA

Presidente: Stefano Amirante

Vicepresidente: Stefano Pertile

Segretario: Alessio De Carli

Responsabile Mercato: Alessandro Merlin

Responsabile Logistica: Federico Mauro

STAFF

Allenatore: Gianluca Porro (confermato)

Collaboratore Tecnico: Neto Pereira (confermato)

Preparatore Atletico: Paolo Bezzi

Preaparatore dei portieri: –

SQUADRA

Portieri: Elia Priori (2003, confermato)

Difensori: Francesco Mapelli (1996, confermato), Mattia Monticone (1994, confermato), Gianluca Parpinel (2001, confermato), Emanuele Marcaletti (2002, confermato), Filippo Boni (1995, Este), Nicolò Battistella (2004, confermato), Lorenzo Bertuzzi (2005, confermato), Luca Municchi (2004, settore giovanile).

Esterni: Giovanni Foschiani (2003, Pordenone), Lorenzo Mastai (2006, settore giovanile)

Centrocampisti: Francesco Gazo (1992, confermato), Donato Disabato (1990, confermato), Luca Piraccini (1987, confermato), Luca Casari (2004, settore giovanile)

Attaccanti: Marco Pastore (1999, confermato),

RADUNO

Lunedì 25 luglio al Centro Sportivo delle Bustecche

RITIRO

Dal 25 luglio al Centro Sportivo delle Bustecche

AMICHEVOLI

Calendario da definire

INIZIO CAMPIONATO

Domenica 4 settembre