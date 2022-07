Metamorfosi urbana a Varese: nel cuore di Masnago risvelata l’antica torre longobarda

Ogni lunedì, con una passeggiata virtuale, la rubrica “Metamorfosi urbana” vi racconta le trasformazioni che ha subito Varese negli ultimi cento anni, da quando cioè è diventata capoluogo di provincia. A firmarla è Fausto Bonoldi, storica firma del giornalismo varesino che su questo argomento, che tratta da anni nel gruppo Facebook La Varese Nascosta, ha scritto anche un libro edito da Macchione, dal titolo “Cara Varese come sei cambiata“

Metamorfosi urbana, settantesima puntata: nel cuore di Masnago risvelata l’antica torre longobarda

Il piccone modernista, che tanti danni ha arrecato al patrimonio edilizio storico della città, ha risparmiato il “cuore” di Masnago.

Non che in piazza Ferrucci non abbiano operato le ruspe ma le demolizioni hanno portato alla luce il complesso “medievalizzato” che sorge accanto alla torre capitozzata, autenticamente medievale, adeguatamente restaurata.

La torre, come la prima edificazione di quella del sovrastante Castello, non è figlia, come la torre degli Ariani di Santa Maria del Monte, del tardo Impero romano ma è di epoca longobarda. E al Corpus Diplomaticus Langobardorum dobbiamo la prima citazione, datata 844 dopo Cristo, dell’antica Masenacum, sviluppatasi dall’originario villaggio celtico. Quindi Masnago risulta esistere ufficialmente più di mezzo secolo prima di Casbeno e di Bobbiate, località citate entrambe nell’898, e addirittura settantotto anni prima di Varese che, nello stesso registro di documenti, figura invece in una citazione del 922 insieme con Velate e con Bizzozero.

Tornando alla riedificazione di piazza Ferrucci, va detto che risultano pregevoli, oltre all’edificio “medievalizzato” prima nascosto da vecchi edifici, anche le ristrutturazioni degli edifici del lato opposto. Tirando le somme, gli interventi compiuti hanno consegnato a Masnago una bella piazza, anche se pressoché costantemente invasa dalle auto.