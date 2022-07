Migliore clinica ovodonazione Praga, la scelta per tante donne italiane

Il desiderio di diventare mamma, per tantissime donne è del tutto comprensibile, ma spesso per svariati fattori, questo sogno non può concretizzarsi, motivo per cui diventa opportuno scegliere strade secondarie, ma pur sempre valide, una di queste è quella dell’ovodonazione.

In Italia abbiamo molte realtà importanti che si occupano di questo, ci sono cliniche specializzate, ma la tendenza, da qualche anno a questa parte, per numerose donne, è quella di scegliere cliniche all’estero, ad esempio l’ovodonazione Praga rappresenta per molte una scelta perfetta, grazie al fatto che parliamo di una meta alquanto vicina, ricca di cliniche altamente specializzate e con costi decisamente più bassi se rapportati a quelli della nostra Nazione.

Al di la di questa particolarità, bisognerebbe fare un po’ di chiarezza, perchè non tutti hanno ben a mente cosa sia questo metodo e le sue effettive potenzialità; si tratta di una tecnica che negli anni è stata sempre più perfezionata, grazie alla quale, una donna può finalmente ottenere una gravidanza, anche se impossibilitata ad utilizzare i propri ovociti.

Il corpo della donna è molto particolare, ovviamente gli ovociti sono presenti già da quando si viene al mondo, però negli anni tendono a diminuire notevolmente, fino a raggiungere il picco di discesa verso i 40 anni e questo succede sempre, non conta se la donna gode di ottima salute, non è un aspetto legato a questo fattore, ecco perchè con tali difficoltà, l’ovodonazione diventa quasi un must.

Non è mai solo una questione di ovociti, ci sono anche altre motivazioni

La forte riduzione di ovociti, data dall’invecchiamento è sicuramente la causa principale quando non si può ottenere una gravidanza e motivo per il quale si sceglie l’ovodonazione, ma non è affatto l’unico; solitamente si raccomanda questa tecnica, nei casi in cui non si possono utilizzare gameti femminili, perchè in bassa percentuale, oppure quando si rischia di poter trasmettere al feto malattie genetiche o cromosomiche, quindi è sempre bene fare tutte le valutazioni del caso.

Ricorrono all’ovodonazione anche quelle donne che in passato hanno subito un’operazione chirurgica che ha in parte compromesso il loro sistema, portandolo ad una condizione in cui effettuare anche solo un prelievo di ovociti è praticamente impossibile, oltre che rischioso.

Oggi con questa tecnica si è riusciti a fare passi da gigante, dove i protagonisti sono per lo più due, ovvero una donna fertile che preferisce rimanere nell’anonimato, ed una donna che desidera tanto avere un bambino, ma che impossibilitata ha bisogno dei suoi ovociti.

E’ fondamentale che la donatrice sia fertile e che la ricevente sia in buona salute; si tratta pur sempre di una terapia, motivo per cui la futura mamma sarà sempre monitorata, affinchè non si verifichino problemi durante il percorso e dati alla mano, oggi i risultati sono sorprendenti, con addirittura una percentuale che supera il 50%, di donne in gravidanza già al primo colpo.

Basta lungaggini, oggi il processo è diventato decisamente più snello, lo sapevi?

Spesso la coppia non vede l’ora di scegliere questa tecnica, ma ha paura, come normale che sia; quando non si conoscono le cose si teme sempre di commettere errori, ma non solo, perchè spesso si è anche frenati da tempistiche esageratamente lunghe e snervanti che spingono a rinunciarvi.

Fortunatamente con il tempo tante cose sono cambiate, soprattutto all’estero, dove si sa, i processi sono molto più snelli, in particolar modo a Praga, dove per molte cliniche, eseguire tecniche di questo tipo è diventata quasi una routine, con risultati incredibili se parliamo di casi di successo.

Attualmente tutto il percorso si sviluppa seguendo tempistiche molto ristrette; ovviamente sarà opportuno eseguire tutti gli esami del caso, per accertarsi che si proceda per il meglio, ma questi sono appuntamenti normali, bisogna già metterli in conto, ed anche in tal caso, bastano un paio di giorni per eseguire ogni tipologia di controllo, includendo ecografie ed esami del sangue.

Oggi l’ovodonazione non è più un mistero.