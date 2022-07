Il Ministro del lavoro Andrea Orlando ospite alla Festa dell’Unità della Schiranna

L’appuntamento è alle 21.00 in Via Vigevano 26, a Varese

Domenica 17 luglio Andrea Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sarà ospite della Festa de L’Unità della Schiranna, in dialogo con il Direttore de «La Prealpina», Daniele Bellasio.

Tanti i temi da toccare, dal salario minimo, all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro passando da gender gap, sicurezza e prospettive future: il lavoro è sicuramente una delle priorità del Partito Democratico.

L’appuntamento è alle 21.00 in Via Vigevano 26, a Varese. Per chi volesse, la cucina sarà aperta dalle 19.00 alle 22.00.