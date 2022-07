Nottata (per gli orari italiani) di staffette per i mondiali di atletica leggera che si stanno disputando a Eugene, in Oregon, negli Usa. (foto Facebook – Colombo/Federazione Italiana di Atletica Leggera)

Protagoniste le due varesotte in gara nelle due staffette femminili: Vittoria Fontana e Virginia Troiani.

4X100

Vittoria Fontana – nel giorno del suo 22esimo compleanno, auguri! – era impegnata nella finale della 4×100 (assieme a Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni), arrivate in finale con una bella prestazione in batteria che è valso il nuovo record italiano (42.71). L’atto conclusivo però non ha riservato le stesse gioie, con un ottavo posto che lascia un po’ di amaro in bocca, anche perché il crono non rende giustizia alle potenzialità del quartetto: 42.92. La vittoria è andata alle padroni di casa degli Stati Uniti (41.14), che si tengono alle spalle la Giamaica (41.18). Terzo posto per la Germania

4X400

In pista anche l’altra atleta della nostra provincia: Virginia Troiani, impegnata nella 4×400 con Anna Polinari, Ayomide Folorunso e Alice Mangione. Terza frazione per la bustocca, che chiuse con il crono di 52.30 e passa il testimone ad Alice Mangione, che difende la quarta posizione che vuol dire primo tempo di ripescaggio (3.28.72). Appuntamento con la finale nella notte italiana tra domenica e lunedì, alle 4.50, nella gara che concluderà il programma iridato.