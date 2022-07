Mondiali di canottaggio, in diretta le finali di sabato. Splendido oro per Pazzagli e Bizzozero

Dopo le prime gioie del venerdì (leggi qui) e le buone prestazioni nelle gare di sabato mattina degli Under19, il pomeriggio di sabato per i Mondiali di canottaggio che si stanno svolgendo a Varese vede in programma la seconda parte di finali per gli Under23. Anche oggi, come avvenuto già ieri, il cronoprogramma è stato modificato per evitare il rischio temporali, accorciando i tempi.

LE FINALI UNDER23

Il sabato delle finali si apre con una medaglia di bronzo per l’Italia. Nel singolo femminile pesi leggeri la comasca Giulia Clerici chiude con un bel terzo posto. Vince la greca Evangelia Anastasiadou, secondo posto per la turca Elis Ozbay.

Nessuna barca italiana in gara nelle finali successive. L’Uruguay con Felipe Kluver Ferreira vince il singolo maschile davanti a Svizzera (Gian Struzina) e Canada (Stephen Harris). La Romania si impone nel due senza femminile davanti a Canada e Gran Bretagna mentre nel due senza maschile è il Belgio a conquistare il titolo mondiale davanti a Moldovia e Irlanda.

Trionfo Usa nel quattro senza femminile davanti a Gran Bretagna e Australia, non riesce a centrare il podio il quattro senza maschile con i due portacolori della Canottieri Gavirate Edoardo Caramaschi e Davide Verità, quinti al traguardo. La vittoria va alla Gran Bretagna che precede Nuova Zelanda e Irlanda, quarto posto per la Romania, sesta l’Australia.

Il primo oro azzurro di giornata lo portano a casa Elena Sali e Greta Parravicini che vincono il titolo iridato nel doppio pesi leggeri. Gara molto tirata che le due azzurre hanno saputo conquistare vincendo la volata finale contro la Germania, seconda, e la Polonia, terza.

E subito dopo arriva un altro oro per l’Italia, questa volta però c’è forte l’impronta del varesotto. Il quattro maschile che vince il titolo mondiale è quello di Nicolò Bizzozero e Andrea Pazzagli, i due atleti della Canottieri Gavirate che spingono forte assieme ai compagni di barca Leonardo Teoldi e Matteo Sartori, riuscendo a chiudere davanti a tutti. Secondo posto per la Germania, terza la Nuova Zelanda.

Il terzo oro in fila azzurro arriva dal doppio pesi leggeri maschile di Giovanni Borgonovo e Giulio Acernese che conquista il primo posto resistendo agli attacchi nel finale di Irlanda e Francia.

A seguire l’otto femminile con la timoniera della Canottieri Gavirate Martina Barili termina il mondiale con il quinto posto. Vittoria degli Stati Uniti, che alla torretta della Schiranna precedono Gran Bretagna e Germania.

L’ultimo italiano in gara nelle finali Under23 è Gennaro di Mauro nel singolo maschile. L’azzurro dopo una partenza incoraggiante non riesce a salire sul podio, chiudendo al sesto posto. Vittoria per la Germania, poi Usa e Bulgaria.

UNDER19

Degli otto equipaggi italiani in gara, sono ben sette quelli che si sono qualificati per le Finali A che sono in programma domenica a chiusura della settimana mondiale.

In finale ci saranno anche i varesotti Maichol Brambilla – con il suo quattro di coppia maschile che si è qualificato con il primo tempo assoluto – e Aurora Spirito, terza nel singolo femminile.

Le altre barche italiane in gara saranno il due senza Mmasschile, il quattro senza maschile, il quattro di coppia maschile, il doppio femminile, il doppio maschile e il Singolo Maschile.