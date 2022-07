Con i Mondiali di canottaggio giovanile Varese fa un altro passo verso la mobilità sostenibile

L’impatto di un grande evento sportivo non si deve risolvere nelle gare e nelle premiazioni ma si misura anche da quello che lascia sul territorio. E il Mondiali giovanili di canottaggio in previsione alla Schiranna – dal 22 al 31 luglio – vanno in questa direzione, secondo quanto raccontato questa mattina, venerdì 1 luglio, nella conferenza stampa convocata dal comitato organizzatore alla concessionaria Toyota Novauto di Varese.

Grazie a un accordo con la filiale varesina del colosso giapponese, a disposizione di Varese Rowing ci sarà una flotta di auto ibride a marchio Toyota e Lexus con i marchi della manifestazione remiera e, soprattutto, sarà implementata l’attività di car sharing (Kinto Share) che fa capo proprio a Toyota. Attualmente questo servizio è basato nelle due concessionarie cittadine (a Masnago in via Stadio e in viale Valganna) ma in occasione dei Mondiali si articolerà su altri due punti: nel centro cittadino e alla Schiranna.

In questo modo – praticamente funziona tutto attraverso una app da scaricare sugli smartphone – chi necessita di effettuare spostamenti nei giorni delle gare ha a disposizione uno strumento (privato) in più che si affianca a quelli già in atto di mobilità sostenibile (auto elettriche, biciclette, monopattini) già presenti a Varese. «L’idea è nata per due motivi: aumentare la mobilità in città e renderla sostenibile sia per gli organizzatori dei Mondiali sia per chi ha necessità di spostarsi e ha bisogno di un’automobile o per raggiungere la Schiranna o per scoprire le bellezze della nostra provincia» spiegano Vincenzo Micalizzi ed Elisa Temperelli in rappresentanza di Novauto, marchio che sta investendo anche a sostegno dello sport locale.

«Il progetto varesino sul canottaggio cresce di anno in anno grazie alla competenza di tutto lo staff del nostro comitato – è l’intervento del sindaco, Davide Galimberti, anche presidente di Varese Rowing – che ha l’ambizione di creare le condizioni migliori perché la nostra città possa essere al centro del mondo di questa disciplina sportiva. In questi anni abbiamo colto risultati straordinari anche dal punto di vista dell’aggregazione di sponsor importanti a conferma che con gli eventi crescono anche le nostre aziende. Un obiettivo che ci sta a cuore sia come Comune sia come comitato organizzatore, tanto più se si parla di mobilità e sostenibilità; il canottaggio è uno sport perfetto in questo ambito».

Chiamato a fare il punto sull’organizzazione dei Mondiali che – ricordiamo – coinvolgono sia la categoria Under 23 (quindi il massimo livello giovanile) sia la Under 19, il direttore ed ex azzurro Pierpaolo Frattini spiega che il numero di nazionali presenti ha superato ampiamente quota 50. «L’ultima in ordine di tempo a iscriversi è stato il Messico che proprio nelle scorse ore si è aggiunto all’elenco. Non sarà facile trovare loro una collocazione ma ci riusciremo senza dubbio. Le prime squadre arriveranno a Varese per svolgere anche un raduno premondiale, parlo di Giappone, Australia, Stati Uniti e Cile e questo consente di avere una ulteriore presenza sul territorio con tutto l’indotto a essa collegato. Non ci sarà l’Italia perché era troppo impegnativo gestire un premondiale di un team con 80-90 atleti, però gli azzurri sono qui per il raduno della Nazionale maggiore che si concluderà domani».

I numeri definitivi, o quasi, saranno comunicati a metà della prossima settimana in una conferenza stampa già convocata a Palazzo Estense. Intanto Frattini plaude all’accordo con Toyota presentato oggi: «Novauto ha anticipato le tempistiche mettendo già a disposizione le vetture dai prossimi giorni e non solo durante la manifestazione. Sarà un modo ulteriore per promuovere l’evento in città. Il fatto poi che siano veicoli ibridi permette di sposare il discorso della sostenibilità; nei prossimi giorni presenteremo anche un prototipo di catamarano elettrico che sarà usato per seguire le gare».