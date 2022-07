Mondiali under 23 di canottaggio, Bizzozero e Pazzagli svettano in batteria

È del quattro di coppia con i gaviratesi Nicolò Bizzozero e Andrea Pazzagli una delle prestazioni migliori per l’Italia in questo avvio dei Mondiali di canottaggio under 23, scattati lunedì e proseguiti oggi (martedì) alla Schiranna di Varese. (foto Canottaggio.org)

La barca azzurra (oltre a Bizzozero e Pazzagli ci sono Leonardo Tedoldi e Matteo Sartori) si è qualificata alla semifinale dopo avere vinto una batteria resa molto interessante dal duello tra la stessa Italia e la Germania per il primo posto (entrambe avanzano nel tabellone) che hanno tenuto lontane sia l’Olanda sia gli USA costretti a passare dai ripescaggi.

Gli altri atleti del Varesotto impegnati su barche olimpiche dovranno invece ricorrere ai recuperi per proseguire nel loro cammino. Il quattro senza con il gaviratese Edoardo Caramaschi e il monatese Davide Verità si è piazzato al quarto posto della propria batteria; una gara complicata perché purtroppo Verità ha perso il papà nei giorni scorsi e con i compagni (in barca anche Comini e Bonamoneta) ha gareggiato con il body listato a lutto. In questo caso solo la vincitrice era ammessa direttamente alla finale (la Gran Bretagna); azzurri comunque molto vicini alle altre squadre.

Ai recuperi ci sarà anche il doppio femminile tutto targato Canottieri Gavirate con Matilde Barison e Josephine Debelle, quarte nella propria batteria nella quale Gran Bretagna e Canada hanno staccato il biglietto per le semifinali superando la Svizzera. Italia piuttosto staccata, non sarà facile entrare in semifinale ma le due rossoblu ci proveranno (mercoledì pomeriggio). Strada “lunga” anche per l’otto femminile timonato dalla gaviratese Martina Barili: l’ammiraglia italiana ha chiuso al terzo posto la batteria alle spalle di USA (già in finale) e Olanda. Tempi alla mano però le azzurre hanno buone possibilità di entrare tra i migliori sei equipaggi della specialità.

Possono invece già pensare alla finale i varesini impegnati nelle categorie non olimpiche, quelle in cui il numero di barche iscritte è minore. Di questo gruppo fanno parte il quattro con femminile con Alice Codato e i due quadrupli leggeri con il varesino Nicolò Demiliani sul maschile (che ha disputato e vinto la batteria) e la gaviratese Sara Borghi sul femminile.

Domani, mercoledì 27, prende intanto il via anche il Mondiale under 19 le cui gare sono previste al mattino con regate posizionate tra le ore 9 e le ore 10,50. In questo contesto ci sono ben novi atleti di casa nostra suddivisi tra Canottieri Gavirate (5) e Canottieri Varese (4).