Mondiali under 23: dieci atleti del Varesotto ai Mondiali con la maglia dell’Italia

Saranno in tutto 19 gli atleti tesserati per le società della nostra provincia impegnati in maglia azzurra ai Mondiali giovanili di canottaggio di Varese. Ai nove convocati ieri per le gare della categoria Under 19, si aggiungono oggi i dieci Under 23 (cinque maschi e cinque femmine) ufficializzati dal direttore tecnico della nazionale, Francesco Cattaneo. Un gruppo nel quale la Canottieri Gavirate farà la parte del leone: ben otto i vogatori rossoblu che difenderanno i colori dell’Italia tra gli U23, mentre anche Canottieri Varese e Canottieri Monate sono presenti con un atleta ciascuna.

L’elenco diramato dalla Federcanottaggio è aperto da Nicolò Demilani, talento della Schiranna che avrà il privilegio di gareggiare in un mondiale sulle corsie di casa a bordo del quadruplo pesi leggeri. Con lui in barca Borgonovo (Cernobbio), Maron (Marina Militare) e Tonelli (CUS Torino).

Nel quattro senza invece prenderanno posto Edoardo Caramaschi e Davide Verità: il primo, classe 2002, è all’esordio iridato e rema a Gavirate, il secondo invece ha i colori di Monate (oltre che della Marina), è del 2000 è ha già in bacheca due ori mondiali giovanili (e due europei) su questa barca.

Doppietta gaviratese invece sul quattro di coppia dove remeranno il 2003 Nicolò Bizzozero (argento mondiale U19 2021) e il 2002 Andrea Pazzagli, toscano trapiantato nella società del presidente Ongania.

In campo femminile per il Varesotto ci sarà un “monocolore gaviratese” con quattro atlete ai remi e una al timone. Ad aprire l’elenco c’è la 2001 Sara Borghi, bicampionessa europea e bronzo mondiale sempre sul quadruplo leggero; alla Schiranna sarà affiancata da Saffiro, Perugino e Ramella.

Tutto gaviratese invece il doppio senior con Matilde Barison e Josephine Debelle (foto in alto), ambedue di classe 2002: la prima ha in bacheca un oro europeo U23 colto lo scorso anno.

Alice Codato invece è una delle componenti l’equipaggio del quattro con azzurro: la 18enne nata a Bergamo e con un passato proprio a Varese nel 2021 ha vinto l’argento mondiale e l’oro europeo in U19 e ora ci riprova nella massima categoria giovanile insieme a Scolaro, Rossi, El Idrissi e alla timoniera Faella. Al timone dell’otto femminile invece c’è l’ultima atleta di casa nostra, ovvero Martina Barili, che dovrà coordinare i colpi in acqua della barca ammiraglia.