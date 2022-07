Il mondo dei nonni in 4 libri per bambini, tra avventure incredibili e immenso amore

Per la festa internazionale dei nonni scelgo per voi quattro storie diverse.

Le prime due sono per me un grande classico e le ha scritte entrambe David Walliams. Gli altri due invece sono degli illustrati che mi commuovono.

Nonna gangster

La prima è Nonna gangster, un romanzo adorabile che racconta di una nonna solo all’apparenza noiosa che in realtà è una scaltra ladra… Lenta.

Per dimostrare al nipote che vale la pena di trascorrere del tempo con lei si troverà addirittura faccia a faccia con la regina Elisabetta, rea di avere tentato di sottrarne i famosi gioielli.

Nonna gangster

di David Walliams (autore) Tony Ross (Illustratore)

L’Ippocampo Ragazzi editore – 14 €

Nonno in fuga

Il secondo è nonno in fuga. Un anziano signore viene ricoverato in uno ospizio e il nipote lo aiuterà ad evadere.

Sempre divertente e toccante allo stesso modo, caratteristica che fa rientrare Walliams nel mio personale olimpo degli scrittori preferiti

Nonno in fuga

di David Walliams (autore)

L’Ippocampo Ragazzi editore – 14 €

Che cos’è l’amore?

Che cos’è l’amore? Chiede il nipotino alla nonna. Lei lo invita a cercare la risposta altrove.

Dopo tanti anni il ragazzo ormai cresciuto torna dall’anziana signora con la risposta.

Ora sa cosa sia l’amore e per dimostrarlo abbraccia la sua cara e anziana nonna che ama.

Bellissimo.

Che cos’è l’amore?

di Mac Barnett

Terre di Mezzo editore – 15€

Cara nonna caro nonno

Cara nonna caro nonno. Qui si legge come sia importante la presenza di un nonno e una nonna per i nipoti e viceversa.

Resta il fatto che i libri sui nonni mi commuovono sempre perché non ho avuto la fortuna di conoscere i miei nonni, mentre le mie nonne mi hanno lasciato troppo presto. Non sono mai stata invidiosa di niente a parte di chi può godere della presenza dei nonni.