Monsignor Vegezzi a Germignaga: “ho mantenuto la promessa: avrete un nuovo prete. Ma voi pregate per le vocazioni, che mancano”

Germignaga avrà un nuovo prete, anche se non un parroco, ma la situazione delle vocazioni porterà a una diminuzione costante delle disponibilità nelle varie parrocchie.

E’ quello che ha segnalato il Vicario Pastorale per la zona di Varese Monsignor Giuseppe Vegezzi, durante la Messa Vigiliare della VI domenica dopo Pentecoste nella chiesa dei santi Rocco e Sebastiano in Germignaga.

Le sue comunicazioni riguardavano le parrocchie di Germignaga e Brezzo di Bedero, insieme alle parrocchie di Porto Valtravaglia, Nasca, Domo e Castelveccana ed al decanato di Luino: ma si sono spinte fino a tratteggiare il futuro prossimo della diocesi.

«Sono venuto per celebrare con voi l’Eucaristia, grazie a don Luca che mi ha invitato, ma anche per dire che ho mantenuto la promessa di mandare un prete a Germignaga – ha detto dal pulpito – Con il primo di settembre l’Arcivescovo nominerà don Davide Carcano come Vicario Parrocchiale di tutte le Parrocchie di questa costa, dove è Parroco don Luca. Il giovane prelato verrà ad abitare qui a Germignaga, ma non ne diventerà il Parroco, che resterà don Luca. Sarà Vicario, per cui collaborerà per tutte le parrocchie di Porto, Domo e altro su questa sponda del Lago Maggiore: in tutto avrete quindi tre sacerdoti, compreso Don Sandro il patriarca, che sarà presente e farà la sua parte»

Anche nel Decanato di Luino: «Ci sarà un altro cambiamento – ha aggiunto Vegezzi – Finirà infatti la sua attività di Responsabile il Parroco di Maccagno don Franco, e il Parroco di tutta la Val Veddasca e la Val Dumentina sarà don Nicola, che adesso è Parroco di Dumenza ed Agra».

Il vicario episcopale ha concluso però le sue comunicazioni con una preoccupata considerazione: «In questi anni siamo chiamati a capire, a cercare di capire come i discepoli del Signore possono essere presenti nel territorio. I seminaristi che entrano quest’anno in seminario adesso sono sei. Vuol dire che fra sei anni avremo, se va bene, quattro preti, perché di solito qualcuno non arriva in fondo: cioè che per tutta la Diocesi fra sei anni avremo quattro preti da sistemare, mentre quest’anno ne avevamo 22. Quindi io dico: ringraziamo il Signore perché ora nella parrocchia ci sono questi tre sacerdoti che, insieme con voi, insieme al popolo di Dio cercano di costruire la comunità dei discepoli su questo territorio. Ma vi chiedo un impegno anche a pregare per le vocazioni, affinchè noi preti testimoniamo la gioia di essere preti e perché le suore testimonino la gioia di dedicare la vita al Signore: perché oggi manca forse questa testimonianza».