Mornago Country vi dà appuntamento all’anno prossimo

Quest’ultimo weekend i cavalli sono stati i “protagonisti” assoluti nella due giorni di Mornago Country, manifestazione organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Gruppo Alpini di Mornago ed al Progetto “a Scuola di Fattoria”.

Due giornate intense, non solo per le temperature meteo molto calde, ma per le numerose attività legate al mondo del cavallo che hanno visto molteplici iniziative per accogliere grandi e piccoli alla scoperta di questo affascinate animale che ha sempre affiancato ed accompagnato l’uomo nella storia e nella sua evoluzione.

I protagonisti principali sono stati cavalli e asini: gli allevatori e le scuderie varesine hanno presentato i loro cavalli e cavalieri che hanno eseguito esibizioni di alto livello emozionanti e scenografiche. Alla manifestazione sono intervenute anche aziende provenienti da tutta la Lombardia.

A completare l’offerta nelle giornate di festa sono stati organizzati giochi per bambini, era presente il “bisonte meccanico”, gonfiabili ad acqua, espositori e bancarelle, musiche e scuola di ballo e non ultima una vasta offerta di piatti e cibi dedicati al tema dell’evento.

Per tutti i bambini il “battesimo della sella” curato direttamente dalle scuderie dal Consorzio Cavalli Varese.

Importante presenza è stata quella dell’ “American South West Museum” di Cavona con esposizione di reperti particolarissimi ed unici in tema western ed inoltre sono state allestite diverse postazioni con percorsi tematici e giochi per avvicinare i più piccoli all’affascinante mondo del “amico cavallo”.

Dimostrazioni, gare non agonistiche e i due spettacoli serali hanno offerto al pubblico presente una visione a 360 gradi sul mondo del cavallo. Sono state presentate e raccontate le varie razze equine appartenenti agli allevamenti associati al Consorzio Cavalli Varese. Questa importante realtà locale promuove l’ippoturismo curato dalle nostre scuderie varesine abbinando innumerevoli offerte per gustare la nostra enogastronomia e valorizzando il nostro territorio ricchissimo di storia ed attrazioni.

In chiusura non possono mancare i ringraziamenti doverosi a tutta la macchina operativa ed organizzativa della Pro Loco e degli alpini con i tantissimi volontari che hanno dato un enorme aiuto e contributo per la buona riuscita dell’evento; si ringrazia l’Amministrazione comunale ed il sindaco Davide Tamborini per le autorizzazioni e supporto dato; agli alpini un grazie speciale per l’appoggio con la loro cucina di piatti tipici; grazie alla Varesina Emergenze e alla Protezione Civile per l’organizzazione logistica; grazie alla scuola di ballo “Lulu’ Dance” di Arsago Seprio capitanata da Lucio ed il suo staff che hanno allietato con musiche e balli coinvolgendo il pubblico presente il sabato sera; grazie all’American SouthWest Museum di Cavona per la partecipazione originale. Si ringrazia il Consorzio Cavalli Varese per la promozione e supporto. Un ringraziamento particolare a Eugenio Trevisani per l’organizzazione, aiuto e supporto.

Un grazie anche ai cavalieri e alle amazzoni con i loro bellissimi cavalli.

La Pro Loco, già da oggi, vi invita AgriMornago che si terrà il 9 ottobre.