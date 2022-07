Musica e bersaglieri di corsa per festeggiare i 50 anni della Pro Loco di Casorate

Un traguardo così importante – mezzo secolo – è già di per sé motivo di orgoglio. Ma la soddisfazione è più grande ora, che la Pro Loco di Casorate Sempione ha potuto anche celebrarlo adeguatamente. Una due giorni di festa «per ricordare i 50 anni della costituzione della Pro Loco: l’anniversario sarebbe stato l’anno scorso, ma la situazione della pandemia ci aveva fatto rinviare» spiega il presidente Maurizio Visentin.

In un contesto più tranquillo dello scorso anno (quando in estate ancora si doveva completare la campagna vaccinale), sabato e domenica scorsa è stata grande festa popolare alla ben attrezzata area feste, con “pizzoccheri al chiaro di luna” al sabato, pranzo della domenica, torta speciale per il cinquantesimo.

Ma anche momenti musicali speciali, come il concerto dei Borsound 1919 e i balli country della domenica sera. Ma soprattutto la spettacolare sfilata dei bersaglieri di Lonate Pozzolo e Gallarate con la celebre fanfara Tramonti-Crosta, «che ha ravvivato il paese dopo questi mesi di difficoltà legata alla pandemia».

Nel weekend di festa anche l’omaggio ai fondatori rimasti da quell’ormai lontano 1971 e alle mogli. In attesa di proseguire con le tradizionali attività della Pro Loco che accompagnano l’anno, come ad esempio l’animazione della gioeubia.