Musica Cittadina di Luino in concerto all’Oratorio San Luigi

Serata musicale, quella di sabato 16 luglio a Luino: dalle ore 21 la “Musica Cittadina di Luino” si esibirà in un concerto pubblico “sotto le stelle” negli spazi dell’oratorio San Luigi, in via San Pietro 59.

L’appuntamento è stato organizzato in collaborazione della Parrocchia Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo; il programma sarà quello tradizionale del complesso bandistico cittadino e prevede l’esecuzione di musiche di repertorio classico, medley di grandi successi della musica leggera e jazz. I musicanti saranno diretti dal maestro Luca Colantuono, l’ingresso è libero.