Musica sotto le stelle con la Musica Cittadina “Pietro Bertani” di Luino

L’appuntamento è per sabato 16 luglio all’oratorio San Luigi. Dirige l’orchestra il Maestro Luca Colantuono

La musica torna protagonista nell’estate luinese. Sabato 16 luglio, dalle ore 21:00, la “Musica Cittadina Luino – M° Pietro Bertani”, in collaborazione con la Parrocchia Prepositurale SS. Pietro e Paolo, terrà un concerto “sotto le stelle” all’oratorio San Luigi del paese lacustre in via S. Pietro 59.

Il programma musicale della serata prevede l’esecuzione di musiche del repertorio classico e medley di grandi successi della musica leggera e jazz. Dirige l’orchestra il Maestro Luca Colantuono.

L’entrata è libera.