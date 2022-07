MusicForForests: all’Oasi Zegna la cantautrice Erica Boschiero

L’Oasi Zegna a Valdilana (Biella) ospita un eccezionale concerto, che mette insieme musica d’autore e attenzione per le foreste. È la seconda tappa di MusicForForest, un tour in cinque tappe della cantautrice Erica Boschiero, da sempre molto sensibile ai temi civili e ambientali al punto da dedicare il suo ultimo CD, Respira, edito da Squilibri, a un nuovo patto di convivenza tra l’uomo e l’ambiente. Il brano che dà il titolo all’album (qui il video), infatti, è una canzone d’amore che un albero dedica a un essere umano, nonostante tutto e malgrado le enormi responsabilità dell’umanità su quanto sta accadendo al pianeta, cantate e denunciate negli altri brani del CD che, unanimemente apprezzato dalla critica, si avvale anche di prestigiose collaborazioni, da Neri Marcorè a Ferruccio Spinetti, da Alessandro d’Alessandro a Giovanna Famulari.

MusicForForests è un evento che unisce musica, comunità e foreste gestite in modo sostenibile, e si terrà il cinque luoghi simbolici, dove la scelta di proteggere e valorizzare il patrimonio boschivo è già una realtà. Sono infatti cinque aree forestali certificate FSC: la Val di Fiemme in Trentino; l’Oasi Zegna in Piemonte; la Pineta di Santa Margherita a Caorle in Veneto; i boschi del Lago dell’Aina in Toscana; e, infine, la Foresta Carpaneta a Bigarello, in Lombardia. I concerti di Erica Boschiero, accompagnata da Sergio Marchesini, saranno pertanto una preziosa occasione per provare a rapportarsi in modo responsabile alla Natura e per avviare un percorso di scoperta del patrimonio forestale italiano in modo da imparare a conoscerlo, amarlo e rispettarlo.

L’Italia è infatti coperta per oltre un terzo del suo territorio (11 milioni di ettari) da foreste di vario tipo ed estensione; un’immensa infrastruttura verde solo in parte gestita e valorizzata, che però rende incredibili i nostri paesaggi, ci dona aria e acqua pulite, conserva la biodiversità, ospita attività culturali o sportive, e che ci può aiutare – se ben gestita – a mitigare gli effetti disastrosi dei cambiamenti climatici.

Nata nel 1993, l’Oasi Zegna è un progetto orientato alla valorizzazione, non solo del paesaggio, ma anche della vita in tutte le sue forme. E’ un territorio ad accesso libero che si estende su 100 chilometri quadrati e si sviluppa su 1.420 ettari di boschi e 170 di pascoli, rappresentando il luogo perfetto per entrare in contatto con la natura nel pieno rispetto degli ecosistemi locali. Nel 2014 ha ottenuto il patrocinio del FAI Fondo Ambiente Italiano e nel 2022 la certificazione FSC® di gestione forestale responsabile e di valorizzazione dei servizi naturali.

“Conosciamo Erica Boschiero da tanto tempo – spiega il direttore di FSC Italia, Diego Florian – e ne apprezziamo l’impegno a favore dell’ambiente. La nostra collaborazione per questo primo MusicForForests è arrivata in modo spontaneo e naturale. Come associazione FSC è da sempre impegnata nella promozione della cultura del rispetto e della salvaguardia dei boschi, in Italia e nel mondo. Questo nuovo format musicale/culturale prosegue su questa strada, confermando il nostro impegno per assicurare più foreste per tutti, per sempre”.

“Sono nata sulle Dolomiti, ad Auronzo di Cadore, abitavo nella penultima casa prima del bosco” gli fa eco Erica Boschiero. “Nel bosco ho passato gran parte dei pomeriggi di quando ero bambina, i boschi li porto nel cognome, la prima aria che ho respirato quando sono nata sapeva di abeti e di larici. ‘Respira’ vuole tornare lì, a quel rapporto inscindibile. Nelle canzoni contenute in questo mio ultimo lavoro c’è Albero Maestro, uno dei milioni di alberi abbattuti dalla tempesta Vaia nel 2018; c’è un albero d’oro (Monamour); ci sono le foreste ferite dalla prepotenza di chi le vuole rase al suolo (La città della gioia); c’è una canzone d’amore che un albero dedica ad un essere umano, nonostante tutto (Respira)”.

MusicForForests sarà insomma un viaggio tra musica e alberi, sulle note delicate e coinvolgenti delle canzoni della cantautrice veneta. L’ingresso è gratuito previa prenotazione:

Sabato 23 luglio, ore 18:00

La Conca Dei Rododendri

10 Strada Provinciale 232 Panoramica Zegna – 13835 Valdilana (Biella)

Info e prenotazioni www.music4forests.org

Una proposta di FSC Italia in collaborazione con Oasi Zegna e Overalp

Tutte le info su www.music4forests.org

Oasi Zegna propone nello stesso giorno*:

h. 15.30 – 17.30 · Passeggiata con guide naturalistiche alla scoperta della biodiversità del territorio (è consigliato il parcheggio Valle dei Rododendri · Strada Provinciale 232, Valdilana (BI)

*Alcune attività collaterali al concerto potrebbero essere a pagamento. Per maggiori informazioni, ti consigliamo di contattare l’ente ospitante · overalp@overalp.com / 349.6252576 / www.overalp.it/localita/oasi-zegna