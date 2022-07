Mv Agusta e Moto Magni, un revival a Samarate da lustrarsi gli occhi

Dopo due edizioni “saltate” forzatamente per il covid, il Revival MV Agusta e Moto Magni non ha tradito le attese. La rassegna dedicata alle moto storiche “made in Varese” si è tenuta sabato 9 e domenica 10 luglio a Cascina Costa di Samarate, nell’area che si trova accanto agli stabilimenti Agusta Westland, e ha riscosso un grande successo.

L’evento motoristico è andato in scena grazie al Motoclub Internazionale MV Agusta guidato da Giancarlo Libanori e Giovanni Magni e ha richiamato a Samarate appassionati (da soli o in gruppo) provenienti da diverse zone d’Italia ma anche dall’estero, in particolare da Francia, Svizzera e Germania.

Tante le chicche preparate per l’occasione a partire da un foulard realizzato da Marinella Grisetti del ricamificio Dama di Gallarate, dedicato al 70° anniversario della prima vittoria mondiale ottenuta da MV nel 1952. Presente anche la moto che fece l’impresa. L’attuale MV Agusta, che ha sede a Varese, ha presenziato con uno spazio hospitality a Cascina Costa. Tante le moto da corsa presenti, appartenute alla leggendaria Casa motociclistica capace di portare in dote 75 titoli iridati.

A fare da contorno alla kermesse i Carabinieri del gruppo Radiomobile di Busto Arsizio, le Ferrari del gruppo Grand Prix e le Abarth del Club di Varese che hanno partecipato alla passerella accanto alle moto. Apprezzati i corsi gratuiti di guida sicura per donne motocicliste, svolti dal Comitato regionale lombardo Federmoto. Con il coordinamento del presidente FMI regionale Ivan Bidorini, Daniela Confalonieri, Patrizia Colombo e Mafalda Moroni hanno accolto tante ragazze e donne che per la prima volta sono salite in sella oppure hanno appreso il perfezionamento dello stile e del comportamento su strada grazie a lezioni formative ispirate alla guida sicura.

Tra le iniziative di maggior successo c’è stato un evento di mototerapia a cura dell’associazione “No Barrier” dedicato a una trentina di persone con disabilità.

Al revival hanno preso parte il sindaco di Samarate Enrico Puricelli, affiancato dall’assessore ai servizi sociali, Nicoletta Alampi e dalla presidente del Comitato Varese Terra di Moto Annalisa Mentasti.