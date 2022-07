Navetta gratuita per il borgo anche nelle serate della rassegna “Tra Sacro e Sacro Monte”

Prosegue il servizio gratuito per raggiungere il borgo del Sacro Monte, che sarà attivo anche in occasione degli spettacoli in programma per la rassegna “Tra Sacro e Sacro Monte”. La navetta gratuita, messa a disposizione dal Comune di Varese, darà cosi la possibilità al pubblico di raggiungere il borgo in modo sostenibile in occasione delle serate della manifestazione del 7, 14, 21, e 28 luglio 2022.

La navetta speciale per raggiungere la rassegna Tra Sacro e Sacro Monte partirà dal Palasport (via Manin angolo via Valverde) per raggiungere piazzale Pogliaghi, con sosta nelle fermate di S.Ambrogio in piazza Milite Ignoto, in via Virgilio, via Quintino Sella (bivio Velate) e Prima Cappella (piazzale Montanari).

Dal 2 giugno all’11 settembre inoltre, prosegue il servizio di navetta che sarà attivo tutti i fine settimana, sabato e domenica, e i giorni festivi, compreso il 15 agosto. Sarà quindi possibile raggiungere il borgo di Santa Maria del Monte in modo sostenibile e gratuito, con la prima corsa alle 10.10 e l’ultima alle 18.40. In questo caso la navetta parte dallo stadio (via Borghi/piazzale De Gasperi).

Gli orari della navetta gratuita per “Tra Sacro e Sacro Monte”:

Palasport (Manin/Valverde): 19:30, 20:00, 20:30

S. Ambrogio (Milite Ignoto)19:33, 20:03, 20:33

Virgilio, 26 (Prealpi) 19:34, 20:04, 20:34

Quintino Sella, 30 (Adige) 19:37, 20:07, 20:37

Prima Cappella Montanari 19:39, 20:09, 20:39

Piazzale Pogliaghi 19:47, 20:17, 20:47

Piazzale Pogliaghi 23:10, 23:15, 23:20

Prima Cappella Montanari 23:18, 23:23, 23:28

Quintino Sella, 30 (Adige) 23:20, 23:25, 23:30

Virgilio, 26 (Prealpi ) 23:23, 23:28, 23:33

S. Ambrogio (Milite Ignoto) 23:24, 23:29, 23:34

Palasport (Manin/Valverde) 23:27, 23:32, 23:37