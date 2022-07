Nel Varesotto casi positivi ancora in aumento ma rallenta l’indice di contagio

«L’analisi dei dati rilevati in questi ultimi giorni e comparati con quelle delle settimane precedenti rileva una epidemia ancora in fase espansiva. Un moderato ottimismo nasce dalla valutazione dell’indice RdT che mostra una progressiva tendenza al valore 1, ovvero il termine della fase espansiva. La fascia di età più colpita dal contagio va dai 25 ai 64 anni. Un dato da segnalare è il rapporto nettamente più basso tra contagi e ricoveri nel 2022 rispetto al 2021, ovvero chi si contagiava nel 2021 aveva maggiori probabilità di dover essere ricoverato. L’enorme numero di vaccinati, sicuramente e la variante Omicron, apparentemente meno aggressiva, potrebbero essere alla base di questo fenomeno».

Così Ats Insubria commenta i dati settimanali relativi alla pandemia che evidenziano un aumento di nuovi positivi: in totale sono 11391 ( erano 9287 la settimana scorsa ) nel territorio varesino e comasco di cui 714 inferiori ai 12 anni, 490 tra i 12 e i 17 anni, 602 tra i 18 e i 24 anni, 4275 tra i 25 e i 49 anni, 2985 tra i 50 e i 64 anni, 1213 tra i 65 e i 74 anni e 1112 over 75. Nella nostra provincia i nuovi casi sono stati 7206.

La curva epidemica in fase espansiva non alimenta , fortunatamente, un’impennata dei ricoveri che rimangono ancora bassi ma in aumento ( soprattutto i degenti con covid ma non mancano le patologie respiratorie)

L’incidenza nei Distretti dell’Asst Sette Laghi

L’incidenza nei Distretti dell’Asst Valle Olona

L’età dei contagiati