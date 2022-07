Da Nicora Garden a Varese partono i saldi sull’arredo giardino, con sconti fino al 50%

Mai come in questa calda estate chi ha la fortuna di avere un giardino o un terrazzo può godersi la bella stagione all’aria aperta, “allargando” gli spazi di casa verso l’esterno.

Per vivere al meglio nei propri spazi verdi l’arredo giardino diventa una variabile importante, in grado di rendere più confortevole e funzionale, ma anche esteticamente più bello, ogni ambiente, dal piccolo balcone al grande parco.

La buona notizia è che da mercoledì 20 luglio, e sino alla fine di agosto, da Nicora Garden a Varese (in via Carnia 133) partono i grandi saldi sull’arredo giardino, con sconti fino al 50% su diversi brand, come Lafuma, Vermobil, Giardinia, Nardi e Greenwood.

Un’occasione preziosa per acquistare mobili da esterno di altissima qualità a prezzi super ribassati, tutti in pronta consegna.