Non solo medaglie, come i Mondiali di Canottaggio rilanciano Varese

Non solo il medagliere ricolmo di titoli – ben 19, molti dei quali sotto il segno di atleti della provincia – ma anche un segnale forte per l’economia e la ripresa della città che ha ospitato le sette giornate dedicate ai giovani rematori.

Alla Schiranna di Varese i campionati mondiali di canottaggio giovanile under 23 e 19 si sono conclusi da meno di un paio di ore (leggi qui il racconto in diretta della giornata dell’ultimo giorno di gare) ma il comitato organizzativo del World Rowing 2022 traccia già un primo bilancio a tutto tondo dell’evento sportivo di richiamo internazionale, che ha ospitato nella Città Giardino e sul territorio dei Laghi centinaia e centinai di atleti.

“La Kermesse ha registrato un grandissimo successo, per la prima volta nella storia due campionati del mondo sono stati racchiusi in un solo evento – sottolinea Michele Marocco, portavoce e rappresentante stampa dell’organizzazione”.

Numeri che sono andati oltre alle più “rosee aspettative”: «15mila le persone che tra le tribune gremite e sulle rive del Lago hanno partecipato attivamente a un grandissimo spettacolo di successo, a partire dalle gare e dalle competizioni ma anche per quanto riguarda tutta la città. In sette giorni di eventi i pernottamenti complessivi sono stati quasi 25mila, naturalmente con ripercussioni importanti sull’indotto per le diverse attività presenti, come la ristorazione».

Le 310 regate, che hanno assegnato 108 medaglie, sono state dunque l’occasione per «un rilancio per l’economia di Varese», come potrà esserlo il prossimo anno (giugno 2023), una tappa della coppa del mondo, sempre sulle rive della Schiranna. «Da parte del comitato di organizzazione non può che esserci soddisfazione, che è arrivata anche dal grande gradimento ricevuto da parte di chi ha vissuto l’evento, alle nazioni partecipanti e infine il discorso conclusivo di Jean Christophe Rolland».

A far calare il sipario sull’edizione varesina dei mondiali di canottaggio indimenticabile è proprio il presidente di World

Rowing, che durante la cerimonia di chiusura ha ringraziato tutte le persone che hanno reso possibile la kermesse.

«Un evento del genere non sarebbe mai stato possibile senza gli sforzi di chi ha organizzato tutto questo, un grande grazie va quindi al Comitato e ai tantissimi volontari cui tengo a dare la medaglia d’onore della World Rowing. Un grande grazie, scontato ma mai banale, a tutti gli atleti per le grandi performance che hanno offerto: ci ricorderemo per sempre di questo campionato come una manifestazione sensazionale».