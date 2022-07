Notti d’estate più sicure a Induno Olona, al via i pattugliamenti serali della Polizia locale

(Immagine di repertorio) – Partono anche a Induno Olona i pattugliamenti serali a cura della Polizia locale.

A comunicarlo alla cittadinanza è stato lo stesso sindaco Marco Cavallin che prima di tutto ha voluto ringraziare gli agenti ma anche le Forze dell’Ordine per il prezioso lavoro che già svolgono.

«Dopo un lungo lavoro di pianificazione, settimana prossima comincerà l’attività di pattugliamento serale del territorio da parte della nostra Polizia locale – ha spiegato Cavallin nel suo messaggio alla cittadinanza – Ringrazio il comandante Gabriele Ferro per la proficua collaborazione offerta, che ha consentito di concretizzare un risultato per il quale personalmente mi adoperavo da tempo. Il pattugliamento nelle ore serali della Polizia locale andrà ad aggiungersi a quelli già operati abitualmente dalle Forze dell’ordine che sempre ringrazio per il prezioso lavoro e rappresenterà dunque un ulteriore tassello nella lotta alla microcriminalità ma anche un disincentivo per quanti – approfittando del buio e del clima caldo estivo – senza curarsi dei diritti altrui provocano disturbo alla quiete pubblica nelle ore serali, oppure si divertono a vandalizzare i beni pubblici».