Novità al centro sportivo di Lavena Ponte Tresa

In questi giorni la nuova Società Sportiva Asd Olimpia Tresiana 2022 (nata dalla fusione delle due società Lavena Tresiana e Olimpia 2002) si è aggiudicata la gestione del centro sportivo fino al 31 luglio 2027.

«L’amministrazione comunale si congratula per l’impegno assunto ed è intenzionata ad investire risorse per ammodernare e mettere in sicurezza l’impianto sportivo», si legge in una nota del Comune.

Nel 2021 è stato realizzato un “concept” contenente tutti gli investimenti necessari perché il centro possa diventare sempre più attrattivo e polifunzionale.

Tra gli interventi effettuati e quelli programmati ci sono:

– un nuovo trattorino tagliaerba;

– il parco giochi con giochi inclusivi, un nuovo gioco per bambini, uno skyfitness e il tavolo da ping-pong;

– la realizzazione di una rampa da skate;

– la partecipazione ad un bando PNRR del valore di 1.000.000 di euro, per la realizzazione del campo sintetico a 11;

– per il 2023 ulteriori investimenti sul centro sportivo per 190.000 euro.

Nel concept è tra le altre cose ipotizzato un campo da padel, una struttura polifunzionale coperta e la sistemazione del velodromo oltre ad una spazio aperto per lo sport libero: «Siamo convinti che attraverso la collaborazione tra Comune e la nuova società sportiva, il nostro centro sportivo avrà nuova vita», commentano dall’amministrazione comunale.