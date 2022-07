Oltre 50mila euro per l’edizione 2022: i grandi numeri di Varese Solidale

Oltre 50mila euro di contributi: questa è la somma che ha potuto raccogliere la galassia di associazioni di solidarietà che compongono Varese Solidale con l’edizione 2022 dell’evento.

La prima cena solidale dopo il covid, che si è tenuta il 28 maggio scorso, e la lotteria annessa hanno permesso di dare sostegno alle cinque realtà che si occupano di sfamare chi fatica a mangiare in città, con una gara di solidarietà quest’anno risultata virtuosa per tutti: parte del ricavato dei biglietti della lotteria infatti è rimasto direttamente alle associazioni che si sono preoccupate della loro distribuzione.

L’annuncio dell’ammontare e la consegna delle somme sono stati resi noti durante una piccola cerimonia che si è tenuta al piano -2 del centro Commerciale le Corti di Varese. “E’ stata una edizione di grande successo – Ha spiegato don Marco Casale – La cena e la giornata solidale hanno visto la partecipazione di oltre 50 associazioni”.

Alla cerimonia c’erano alcuni dei fondatori della bella idea solidale ormai giunta all’ottava edizione: dal presidente dei Monelli della Motta Giuseppe Redaelli al presidente di Varese con te Michele Graglia, monsignor Luigi Panighetti, prevosto di Varese, che ha rappresentato il consorzio Farsi Prossimo.

Molti i grazie anche per chi in quel momento non c’era: «Anche il comune ci segue fin dal primo anno, contribuendo ai costi della tensostruttura sotto la quale si cena – ha spiegato don Marco Casale – E un grazie particolare va anche al direttore delle Corti, che quest’anno ci ospita, e che ha ospitato in uno dei locali tutti i premi della lotteria dando valore e visibilità all’iniziativa. Da ringraziare anche Max Laudadio che è stato straordinario motore dell’iniziativa, che oggi non poteva essere qui ed è rappresentato dalla sorella Federica. Un grazie anche a “Il Basket siamo noi” altro valore aggiunto fondamentale dell’edizione di quest’anno dell’evento: ci ha aiutato a strutturare dal punto di vista organizzativo la lotteria. infine grazie anche allo chef Franco Aliberti che ha cucinato in forma totalmente volontaria e con l’intuizione di preparare un menu a spreco zero».

I 38.200 euro totali raccolti con la cena solidale sono stati divisi, come ormai usuale, per 5: 7.640 euro a testa che sono stati assegnati a Istituto suore riparazione, associazione pane di sant’Antonio, croce Rossa Italiana comitato di Varese, Banco Non solo pane, Farsi prossimo/emporio solidale.

La lotteria ha portato altri 26mila euro circa, la metà dei quali tornerà nelle casse delle associazioni che li hanno distribuiti, in proporzione ai biglietti venduti: tra le associazioni che si sono più adoperate ci sono l’associazione On, l’associazione Varese in Maglia, la croce rossa italiana, Aism, la Gemma rara e Vo.C.E- volontari contro l’emarginazione.