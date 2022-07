“Onorato di allenare Varese”: ufficiale l’ingaggio dell’americano Matt Brase

Dalle indiscrezioni all’ufficialità nel giro di poche ore: Matt Brase, 40 anni, è il nuovo allenatore della Pallacanestro Varese e a dare la notizia con tutti i crismi è proprio la società biancorossa in un comunicato diramato poco prima delle 19 di martedì 5 luglio.

Brase, tecnico con solida esperienza da assistente sulle panchine NBA di Houston (soprattutto) e Portland (lo scorso anno) ha firmato il contratto che lo porterà da agosto ad allenare la Openjobmetis e ha rilasciato anche la prima dichiarazione con il nuovo incarico.

«Sono onorato di essere stato nominato allenatore della Pallacanestro Varese e di entrare a far parte della grande tradizione di questa società. Sono entusiasta di essere al fianco di Luis Scola e Michael Arcieri e di lavorare rispettando la visione che hanno per questo storico club».

L’ultima frase risuona particolarmente significativa visto che di recente due suoi colleghi (Attilio Caja prima, Johan Roijakkers poi) sono stati silurati proprio per divergenze comportamentali. E visto che Scola sta dando a Varese una impostazione più vicina a quella del basket americano, con grande rilevanza concessa a quello “sviluppo dei giocatori” (una pratica da svolgere anche durante la stagione, con gli uomini a disposizione) che è prassi negli States. E che Brase ha curato personalmente con gli Houston Rockets.

La conferma di quanto appena scritto arriva dalle parole del g.m. biancorosso Michael Arcieri a corredo dell’annuncio: «È con grande entusiasmo che annunciamo Matt Brase come nostro nuovo allenatore. Matt combina una serie di caratteristiche che lo rendono l’allenatore ideale per la nostra squadra: eccellenza ed innovazione tecnica, esperienza nel campo del player development e capacità di creare con giocatori e staff rapporti diretti. Sono felice di dargli il benvenuto nella nostra famiglia e di averlo alla guida della nostra squadra per un futuro brillante».

Ora, accanto a Brase, andrà costruito uno staff tecnico completamente nuovo visto che gli assistenti della scorsa stagione non sono più in organico: non si esclude che a Varese, accanto al 40enne coach USA, possa arrivare anche un profilo italiano di grande esperienza.