Operazione anti ‘ndrangheta a Torino. Polizia in azione anche a Varese

Una operazione di polizia ha preso il via all’alba di oggi – martedì 12 luglio – a Torino con l’obiettivo di smantellare una organizzazione della ‘ndrangheta che fa capo al boss Vittorio Raso, arrestato da latitante a Barcellona lo scorso 21 giugno.

Secondo le prime notizie il blitz si è esteso dal capoluogo ad altre città piemontesi come Asti e Alessandria ma ha avuto “diramazioni” anche a Milano, Napoli e in provincia di Varese. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Piemontese, l’operazione è volta ad arrestare tutte le persone coinvolte nella organizzazione mafiosa di Raso.

Per il momento non sono noti i dettagli dei controlli effettuati nel Varesotto, né in quali comuni sia avvenuta l’operazione.

Gli ambiti in cui agisce il gruppo sono quelli del traffico internazionale di droga, l’uso di armi e il riciclaggio di denaro sporco. L’operazione è stata ordinata in seguito a una ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Torino nei confronti di alcuni sospettati, in seguito alle indagini portate avanti dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Torino.