Ovuli di cocaina nascosti in garage, nei guai 48enne a Porto Ceresio

I Carabinieri della Stazione di Porto Ceresio, insospettiti da un insolito via vai di persone, hanno eseguito un controllo presso l’abitazione di un uomo, 48enne italiano, passando al setaccio tutti i locali a sua disposizione, compreso il garage, dove, ben occultati all’interno di una valigia, hanno rinvenuto quattro ovuli di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 48,7 grammi, oltre a 21,6 grammi della stessa sostanza suddivisi in tre involucri in cellophane, due bilancini di precisione, denaro contante pari ad euro 295,00 e 50 franchi svizzeri, un assegno del valore di euro 300,00 ed un telefono cellulare, tutto sottoposto a sequestro. I militari, pertanto, a conclusione delle operazioni, hanno arrestato l’uomo in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

All’esito dell’udienza di convalida, celebratasi il giorno successivo, il g.i.p. del Tribunale di Varese ha ordinato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’inizio della stagione estiva che richiama nel Comune di Porto Ceresio turisti da tutte le località limitrofe, ha visto l’impiego di numerose pattuglie dell’Arma, impegnate con compiti di vigilanza e prevenzione, in particolare nei fine settimana, quando vengono presidiate le principali strade cittadine, controllati ed identificati molteplici utenti della strada ed ispezionati gli esercizi pubblici. Nell’ambito di queste attività, ad inizio mese, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno anche eseguito un decreto di sospensione della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico per la durata di giorni 30 emesso dalla Questura di Varese nei confronti di un bar del centro cittadino. Il provvedimento è stato adottato su proposta del citato Reparto a seguito dei diversi controlli agli avventori ed interventi effettuati nei mesi maggio e giugno 2022.