A Palazzo Cicogna la mostra del “Busto Arsizio Photo Contest”

Sarà inaugurata sabato 9 luglio alle 18 a palazzo Cicogna la mostra fotografica dell’edizione 2021 del Busto Arsizio Photo Contest, concorso fotografico ideato da Andreella Photo nel 2018 e patrocinato dall’Amministrazione comunale, che coniuga la passione per la fotografia con la promozione del territorio.

“Apriamo anche quest’anno lo spazio espositivo temporaneo di Palazzo Cicogna al ‘Busto Arsizio Photo Contest’ per offrire una vetrina ai tanti scatti non autoriali che questa iniziativa, decisamente molto apprezzata e consolidata in città, è in grado di generare – afferma la vicesindaco e assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Immagini anche di alta qualità creativa ed esecutiva, in grado di fornire o svelare nuovi punti di vista sulla città, regalandoci spesso un volto inedito dei luoghi a noi tanto familiari, che riescono a stupirci e a generare un nuovo sguardo sulla nostra Busto”.

L’edizione 2021 si è svolta il 25 e 26 settembre e ha coinvolto più di 140 fotoamatori, che hanno immortalato la città seguendo i 4 temi proposti dalla direzione artistica del concorso. La giuria, composta da tre fotografi professionisti, Roberto Bettini, Giovanni Mereghetti, Filippo De Dionigi e Simone Andreella, ideatore e regista di Dia Sotto Le Stelle, Festival Internazionale di Fotografia ed Arti Multimediali, ha decretato i quattro vincitori:

Mattia Reguzzoni TEMA 1: “Ombre e controluce”

Umberto Zanoni TEMA 2: “La pioggia in città”

Cristina Linguanti TEMA 3: “Stile Liberty2”

Elena Bernucci TEMA 4 (giovani, under 25): “Il ritratto in città”

Le fotografie vincitrici saranno esposte fino al 24 luglio nelle sale del Palazzo insieme quelle dei secondi e terzi classificati e alle immagini segnalate come meritevoli di menzione dalla Giuria.

“Siamo molto contenti nel vedere che l’entusiasmo per il Busto Arsizio Photo Contest si rinnova di anno in anno, portando i partecipanti a scoprire o riscoprire la nostra città, permettendo loro di guardarla con occhi diversi, che vanno al di là della quotidianità – dichiara Lido Andreella di Andreella Photo – Siamo pronti per la prossima edizione 2022 che si svolgerà in autunno”.

Le fotografie scattate dai concorrenti sono visibili sulla Gallery del sito www.bustoarsiziophotocontest.it.

L’ingresso alla mostra è gratuito ed il museo è aperto nei seguenti orari: lunedì chiuso – martedì-giovedì 18.00-22.00 – venerdì 9.30-13.00 e 18.00-22.00 – sabato 17.30-22.00 – domenica 18.00-22.00.