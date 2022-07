Parco giochi di Brenta vietato agli adulti non accompagnati da bimbi

I ruoli si invertono: mentre esistono luoghi dove l’ingresso è vietato ai bimbi non accompagnati da adulti – per esempio alcuni giochi ritenuti pericolosi, un tempo gli ascensori dove i «minori di 12 anni» dovevano essere accompagnati – oggi il sindaco di Brenta Gianpietro Ballardin dispone il contrario: debbono essere i bambini ad accompagnare gli adulti che vogliano entrare nel parco pubblico inclusivo da poco inaugurato, dal momento che la frequentazione di compagnie di grandi ha provocato la rottura di alcuni giochi.

Difatti «considerata l’incapacità all’utilizzo dei giochi riservato alle fasce d’età inferiore ai 14 anni», si legge in una comunicazione firmata dal sindaco e timbrata dagli uffici comunali, «si vieta l’ingresso agli adulti nell’area giochi se non accompagnati dai bambini».

Il sindaco nella comunicazione tira anche le orecchie a quanti, evidentemente vedendo che qualcosa nel parco giochi non funziona, si voltano dall’altra parte facendo finta di niente.

Il parco giochi in questione è l’area del parco pubblico comunale F.Ramorino di Brenta, in via Garibaldi.

Il parco publico di Brenta era stato completato con giochi inclusivi nell’estate del 2021 sfruttando un bando regionale che consentiva di aumentare le dotazioni con un contributo regionale di 30.000 euro e il cofinanziamento del Comune.