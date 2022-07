Parco di Mososolo, asfalti, segnaletica e novità viabilistiche a Casciago

Inizio d’estate di importati lavori viabilistici a Casciago. Eccoli punto per punto:

MARCIAPIEDI DI VIA GARIBALDI

Dopo l’abbattimento dei dodici tigli è stato terminato il lavoro per ripristinare il marciapiede in via Garibaldi, con l’asfaltatura di strada e passaggio pedonale: sono state realizzate rampe di accesso anche per i cittadini diversamente abili ed è stata garantita a tutti la possibilità di passare. Quattro alberi (dei ligurni, essenza scelta dopo un consulto con gli apicoltori) saranno piantati a novembre, mentre le altre otto piante da ripiantare saranno posizionate al parco di Morosolo (dove sono cominciati i lavori) e sulla pista ciclabile che porta a Sant’Eusebio: «Ora ci sarà il passaggio garantito per tutti – spiega il sindaco di Casciago Mirko Reto -. Le piante erano soffocate dagli stalli che erano stati fissati anni fa, le radici erano superficiali e avevano cominciato a spaccare asfalto della strada e del marciapiedi. Non potevamo fare altrimenti ed è venuto un buon lavoro».

IL PARCO DI MOROSOLO

Sono cominciati da una settimana i lavori per la realizzazione del parco pubblico di Morosolo, sui terreni di proprietà comunale. Dopo la pulizia da arbusti ed erbe infestanti verrà livellato il terreno e poi si comincerà con i sottoservizi, cavi elettrici, ottici e così via. Verrà anche sistemato l’ingresso che dal circolo di Morosolo porterà al parco e a settembre verranno installati i giochi per i bambini di tutte le età, le panchine e i tavoli nella zona relax e il percorso vita: «Sarà tutto illuminato e videosorvegliato – spiega Reto -. L’obiettivo è terminare i lavori per settembre/ottobre».

TELECAMERE, ASFALTATURE E SEGNALETICA

È terminata l’installazione delle telecamere con l’ultima posizionata a Morosolo, con “occhio” sulla piazza e su via Maroni. Inoltre le rotonde sono state completate con il nuovo arredo e i fiori nei vasoni e sono state sistemate le panchine alle fermate degli autobus in via Manzoni e a Morosolo, in attesa di un intervento più massiccio. Per quanto riguarda gli asfalti, è stato concluso il primo lotto, mentre il secondo partirà dopo Sant’Eusebio. Il paese è stato interessato da diversi interventi di segnaletica orizzontale e verticale, in particolare in piazza Cavour (nella foto), dove sono state disegnate le strisce pedonali nuove con materiali resistenti e duraturi, via Anadiga con un nuovo passaggio pedonale e indicazioni in corrispondenza di via Belvedere, in via Piave con i nuovi stalli di parcheggio e le nuove indicazioni per la viabilità in corrispondenza del campo sportivo: «Speriamo di aver riordinato il passaggio e la sosta in tutte le zone del paese con questi interventi: stop ai parcheggi selvaggi e per favorire la circolazione di auto e pedoni».

Via Anadiga

Via Piave