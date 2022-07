Parte la nuova stagione del Città di Varese: “Obiettivi importanti, il gruppo farà la differenza”

La stagione 2021-2022 si è conclusa con la vittoria dei playoff per il Varese. L’indimenticabile successo di Sanremo è stato un ultimo atto storico, ma che non è servito per ritornare nei professionisti. E la Serie C sarà l’obiettivo da raggiungere in questa nuova stagione – 2022-2023 – che per la squadra biancorossa, affidata ancora alla guida di Gianluca Porro, affiancato da Neto Pereira, inizia con il raduno di lunedì 25 luglio.

La struttura della squadra che si è radunata allo stadio prima del primo allenamento di preparazione alle ore 17 alle Bustecche è stata confermata rispetto allo scorso anno. Ci sono stati due innesti varesini, il difensore Filippo Boni e il centrocampista classe 2002 Andrea Malinverno, che consolidano ancora di più il legame della squadra con la città.

Il presidente Stefano Amirante ha aperto la porta della sede facendo il punto sul mercato e confermando l’acquisto dell’attaccante che dovrà portare in dote i gol richiesti per cavalcare la classifica: «Firmiamo oggi Carlo Ferrario. Con le conferme di Premoli e Cappai e gli arrivi di Moleri in porta e Goffi in attacco, oltre a quelli già comunicati, possiamo dire di essere a posto. Mancano giusto tre giocatori per arrivare a 25 giocatori, molto probabilmente under».

Prime parole stagionali per mister Gianluca Porro: «Prima di tutto sono contento di ripartire così ci togliamo dalla testa il film di Sanremo. Dal passato bisogna tenersi le cose positive ma deve essere un capitolo da archiviare per scrivere altre pagine. Sul ripescaggio: in Serie C avrei toccato il cielo con un dito, ora siamo nella nuvola appena sotto. La società ha detto che vuole vincere, dalle pressioni bisogna trarre forza. È bello lottare per obiettivi importanti. Non sarà facile, vincere è tanto bello quanto difficile. Il traguardo è stato dato, la società si è mossa per mettere a disposizione il meglio per arrivare al traguardo ma noi siamo pronti».

«La linea di condotta della società – spiega il mister rispetto al mercato – l’ho condivisa in pieno: partire da un blocco solido che ha dimostrato tante qualità che vanno al di là del campo. Io personalmente sono contento che si sia ripartiti da questo punto. L’invito ai tifosi è di continuare a seguirci come hanno fatto ai playoff perché abbiamo visto cosa pò voler dire, sia per noi come squadra, sia per i tifosi dopo tanti bocconi amari ingoiati. Invito tutti a continuare a farci sentire il calore delle ultime partite. Quello che ci siamo sentiti addosso non è stato banale e ha avuto il suo grosso peso nel risultato finale; teniamo alto l’entusiasmo e cerchiamo di coinvolgere più persone possibile. Ci saranno momenti di difficoltà e allora si saprà chi sta dalla nostra parte».

Alla terza stagione in biancorosso, Francesco Mapelli sottolinea l’importanza del gruppo: «Mi sembra ieri di aver concluso la scorsa stagione perché abbiamo fatto tutta l’estate a sentirci. Sarà compito nostro inserire i nuovi ragazzi, con un’etica del lavoro e dei principi importanti. Siamo fermamente convinti che questo gruppo ha basi importanti. Crediamo in quello che facciamo, quando c’è stata la chiamata della dirigenza eravamo tutti convinti di rimanere. La delusione di non essere ripescati c’è, ma speriamo di festeggiare sul campo».

Capitan Donato Disabato è ansioso di iniziare la nuova stagione: «Ai miei compagni ho detto di essere contentissimo di iniziare il ritiro: è la prima volta che sento questa voglia. Con dei compagni così è proprio bello lavorare. Io da varesino voglio portare il Varese dove merita. Non è facile, ma il gruppo ti fa fare la differenza. Non bastano i giocatori forti, serve l’amalgama. La mia intenzione era rimanere perché Varese è una piazza importante. Ringrazio la società che ci ha confermato e il mister che ha detto la sua. Se non mi avessero chiamato mi sarei proposto io».

Il nuovo arrivo in casa biancorossa, che ha posto la firma sul suo accordo con la società biancorossa oggi, è Carlo Emanuele Ferrario: «So bene cosa vuol dire vestire questi colori. Sono molto contento e pronto a dare una mano a questi ragazzi che so essere un gruppo coeso; farò di tutto per ambientarmi al più presto per raggiungere assieme gli obiettivi. Sono qui per vincere, non lo nascondo e lo dice anche la mia carriera in categoria. Sono pronto per mettermi al lavoro e arrivare al 100 per cento per l’inizio della stagione ufficiale».