Partenze da incubo a Malpensa, tra ritardi, voli cancellati e scarse informazioni

Arrivare in aeroporto nel cuore della notte, aspettare con santa pazienza fino alle 6 – orario di partenza del volo per le tanto attese vacanze al mare – andare in ansia man mano che il tempo passa e non capire perché i cancelli del gate non si aprano mai.

È solo un frammento della situazione che hanno vissuto oggi, sabato 30 aprile, oltre un centinaio di passeggeri che avrebbero dovuto imbarcarsi a Malpensa sul volo AP5173 della compagnia spagnola Alba Star diretto a Marsa Alam, in Egitto.

«Qui regna il caos – ci racconta attorno alle 15 del pomeriggio Katiuscia, una nostra lettrice che sta aspettando di partire proprio con quel volo – Questa mattina dopo aver imbarcato i bagagli e aver oltrepassato il gate ci hanno fatto aspettare per ore, eravamo praticamente prigionieri: non si partiva ma non potevamo uscire dall’area riservata a chi sta per partire. Pochissime informazioni, nessuna assistenza. Solo verso le 11 ci è stato dato un voucher per comprare un panino e una bottiglia d’acqua nel bar interno all’area partenze».

Ma l’attesa, oltre a prolungarsi, si è arricchita di una “sorpresa”: «A un certo punto tutti fuori, check in annullato, bagagli restituiti e ancora nessuna certezza sui motivi della mancata partenza. Solo verso le 15 ci hanno fatto rimettere in coda per rifare il check in, perché il volo 5173 era stato evidentemente cancellato, ma senza che venisse comunicato, tant’è che alle 15 il volo risultava ancora esistente».

Le stesse difficoltà hanno incontrato altri viaggiatori, alle prese con voli “in attesa del gate” per ore, ben oltre l’orario di decollo programmato.

Anche l’aereo “sostitutivo” AP07739 che dovrebbe portare la nostra lettrice sulle rive del Mar Rosso già lascia presagire ulteriori disagi: partenza programmata alle 16.40, arrivo previsto alle 20,50 ma già il sito dell’aeroporto dice che no, non è vero. Si arriverà a destinazione tre ore dopo, alle 23.50, senza nessun’altra spiegazione.

Alle 16,30 l’ultimo aggiornamento da parte della nostra ormai esausta lettrice: «Imbarcheranno solo chi ha una settimana di vacanze. Gli altri domani, dicono…». Buona fortuna Katiuscia!