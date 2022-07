Passante Ferroviario, la risposta di Rfi: “Nessun riscontro al momento di anomalie”

Rete Ferroviaria Italiana precisa che sta attivamente collaborando con Trenord per verificare insieme le cause del denunciato anomalo consumo dei bordini ai treni regionali. Martedì prossimo gli esiti saranno oggetto di confronto e condivisione.

«Sebbene al momento – si legge nella nota di Rfi -, dopo i rilevi tecnici fatti anche congiuntamente e con evoluti mezzi diagnostici, non risulterebbe alcuna evidenza di anomalie all’infrastruttura che ne compromettano la sicurezza o siano cause di consumi eccessivi dei bordini delle ruote, RFI, com’è sua specifica missione, procederà ad ulteriori controlli e verifiche anche congiunte. E, qualora ne emergesse la necessità, interverrà prontamente in coerenza con i primari obiettivi di sicurezza ed efficienza dell’infrastruttura ferroviaria, a servizio delle imprese di trasporto e dei passeggeri».