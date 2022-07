Perquisizioni della Guardia di Finanza all’Agenzia Formativa della Provincia di Varese

Perquisizioni in corso questa mattina, giovedì, all’interno dell’Agenzia Formativa della Provincia di Varese in via Monte Generoso a Varese da parte della Guardia di Finanza.

I militari sono entrati questa mattina in quella sede e in una decina di altri luoghi tra abitazioni private ed enti formativi per acquisire presso gli uffici di alcuni dirigenti, documentazione relativa ad un’indagine condotta dal sostituto procuratore Lorenzo Dalla Palma della Procura di Varese che riguarderebbe presunte irregolarità nell’ambito dell’erogazione di corsi di formazione.