“una persona sola”, due anime che si uniscono. Ecco il nuovo singolo di Nava Erre

«Una persona sola è essere due persone che stanno talmente vicine da completarsi a vicenda. Una persona sola è avere due cuori separati che si avvicinano talmente tanto da costituirne uno solo. Una persona sola è essere due anime diverse che si uniscono». Viene introdotto così dallo stesso Nava Erre “Una persona sola”, il nuovo singolo uscito venerdì 24 giugno su tutti gli stores digitali, per l’etichetta indipendente Ripostiglio Records.

Luca Avantario, classe 2002, sulla produzione di Reffe, presenta il suo ultimo pezzo in uscita registrato e prodotto nello studio di Ripostiglio Records. Mix e master a cura di Luca Serra.

«L’idea di questo pezzo nasce in un periodo in cui alternavo momenti felici a momenti tristi, che mi provocavano sbalzi d’umore improvvisi. Per questo ho deciso di usare una base che trasmettesse good vibes, con l’intento di riempirla con un testo che parlasse d’amore e che trasmettesse a tratti anche quel poco di malinconia presente in qualsiasi love song. L’obiettivo era proprio creare un qualcosa che riuscisse a trasmettere i miei due stati d’animo che hanno caratterizzato la nascita e lo sviluppo di questa canzone».

Il pezzo mischia in modo autentico esperienze e storie vissute personalmente dall’artista con altre in cui i protagonisti erano persone esterne, ma che comunque hanno permesso all’autore di scrivere una canzone che risultasse vera all’ascolto.

Il ritornello è molto breve, ma Nava Erre ha voluto concentrarsi di più sul contenuto: l’obiettivo era dire poco ma dire qualcosa di forte, che arrivasse immediatamente nella testa e nel cuore dell’ascoltatore. Per quanto riguarda il sound invece, per la prima volta vengono sperimentate sonorità pop, date principalmente dalla melodia, pur mantenendo influenze urban identificabili nella sezione ritmica.

Nava Erre è pronto a conquistare il pubblico anche con la sua musica dal vivo, queste sono le prime date confermate:

1/07 BARANZATE (MI)_PIAZZA FALCONE

11/10 MILANO_ARCI BELLEZZA

NAVA ERRE

Pseudonimo di Luca Avantario, Nava Erre è un giovane artista classe 2002 di Bollate (MI). Si avvicina alla musica sin da bambino e verso gli 11 anni inizia a pubblicare su YouTube le sue prime cover. Nel 2020 entra a far parte dell’etichetta indipendente Ripostiglio Records. All’attivo l’artista conta vari singoli che spaziano dal genere rap/urban al pop, con i quali ha attirato anche l’attenzione di radio e testate giornalistiche.