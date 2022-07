“Pianbosco Village, la spiaggia per famiglie dell’estate varesina”

«Ogni anno abbiamo apportato una miglioria proprio con l’obiettivo di far nascere e crescere Pianbosco Village, una struttura dove si può essere in vacanza come al mare: acqua, sole, tanto verde, tennis, Beach volley, bar, pizzeria, aperitivi e anche musica dal vivo». Adriano Frunzo e la moglie Eliana Balsamo dal 2015 sono i gestori di Pianbosco Village e da allora hanno fatto crescere la struttura con un obiettivo: «Volevamo che diventasse un punto di riferimento estivo per famiglie, perché è proprio dai bambini e dai ragazzi che nascono quei bei ricordi estivi che tutti ci portiamo dietro per tutta la vita – raccontano Adriano ed Eliana -. Se poi questi momenti si passano in famiglia, o con gli amici, sono ancora più belli, senza dover per forza andare al mare. Qui pensiamo di aver ricreato quell’atmosfera in cui tutti si possono sentire in vacanza».

Quindi, Pianbosco Village non è solo una piscina all’aperto ma una vera e propria “spiaggia” per le famiglie, dove trovare anche una paninoteca pizzeria e bar con 300 posti anche all’aperto, due campi da tennis, uno da beach volley, ma soprattutto un grande parco immerso nel verde del Parco Pineta. «È anche un ideale luogo di pizzate e feste per comitive, come scuole, associazioni e molto altro. Dal 2015 abbiamo rilanciato Pianbosco con un preciso taglio per famiglie, con novità annuali: nel tempo è stato rifatto il dehor esterno con un’area coperta di 60 posti; è stato fatto un secondo campo da tennis; quest’anno verrà rifatto il campo al coperto; abbiamo fatto un bancone esterno per le feste serali. E poi abbiamo fatto degli investimenti di impiantistica per la piscina, per migliorare qualità del servizio, con una centralina che dosa cloro e altri prodotti in maniera che siano sempre ben bilanciati; inoltre, per il futuro, stiamo pensando anche al risparmio energetico».

Importante anche la collaborazione con il territorio: «Ci interfacciamo spesso con il Parco Pineta per rendere il posto vivo tutto l’anno e non solo legato all’estate – raccontano -. Proprio da Pianbosco è nata l’idea del Sentiero delle streghe, per fare un percorso che doveva essere sportivo e che poi è stato legato alle streghe di Venegono e alla loro storia».

«Tra tutto questo, in sintesi, la visione era di creare un luogo che è scomparso nei ragazzi – aggiunge Adriano -. Quel cortile dove si riconosce la famigliarità, entrando nel cuore di quei ragazzi che cresceranno e porteranno nei ricordi da adulti questo posto. Questo è un’ambiente famigliare dove ogni membro della famiglia può ritrovarsi, anche solo per bere un caffè all’aperto all’ora di cena».

Per raggiungere questo obiettivo, Adriano e Eliana, che coordinano un team di 12 persone, tengono aperta la piscina fino alle 21, mentre l’area pizzeria e bar è aperta fino alle 23. Inoltre per tutto luglio, nei weekend, ci sarà musica dal vivo «esattamente come sulle spiagge di mare, così dopo una bella giornata di acqua e sole, tutta la famiglia, o il gruppo di amici, ha la possibilità di fermarsi ad ascoltare musica o mangiarsi una pizza o fare un aperitivo in compagnia per chiudere la serata. Esattamente come quando si vacanza al mare con la famiglia».