Piscina interrata? No, grazie! Ecco perché non ne vale la pena

Capita di viaggiare con il pensiero a sognare ad occhi aperti la nostra casa ideale. Per moltissime persone oggi sarebbe un vero sogno avere una bella piscina interrata per tutta la famiglia. Tuttavia, tornando con i piedi per terra, siamo sicuri che sia la cosa giusta da fare? A ben guardare, forse non è esattamente così perché le piscine interrate hanno diversi problemi da mettere in conto come i lavori per la realizzazione, i costi di installazione e mantenimento nonché rubare molto spazio al giardino.

Ruba molto spazio al giardino

Diciamoci la verità, a pochi al giorno d’oggi possono vantare un grande giardino che possa giustificare l’installazione di una piscina interrata. Tante volte, se c’è, il giardino è piccino e sarebbe un vero peccato portare via molti metri quadrati per installare una piscina.

Gli spazi verdi esterni sono mortificati da una piscina interrata che lascia un enorme buco azzurro per il resto dell’anno. La soluzione ideale per non rinunciare alla piscina ma senza rubare troppo spazio in giardino sono le minipiscine di alta qualità a ottimi prezzi che possono essere attorniate da un bel patio.

Si usa solo per brevi periodo dell’anno

La piscina, a ben guardare, si usa pochi mesi l’anno, cioè solo quelli estivi e nemmeno tutti in modo completo. In altre parole, per il resto dell’anno sarebbe più pratico avere a disposizione lo spazio verde per altri scopi come giocare o pranzare all’aperto con amici e parenti.

Una minipiscina è più indicata anche per questo motivo. Spesso invece la minipiscina ha anche la funzione idromassaggio riscaldato per concedersi un momento di puro relax anche in pieno inverno in un’occasione speciale come può essere l’inizio dell’ano oppure San Valentino per i più romantici di noi.

Richiede costosi lavori di realizzazione

E che dire poi dei lavori e interventi necessari? Per installare una piscina interrata ci vogliono lavori che sventrano completamente tutto il giardino per installare tutte le tubature necessarie. Non si tratta solo di tempistiche ma soprattutto di un discorso monetario. I costi per una piscina tradizionale sono davvero altissimi, tanto che la maggior parte delle persone rinuncia, giustamente.

Da mettere in conto poi ci sono anche i costi di mantenimento necessari. Anche per tali motivi, tanti preferiscono oggi installare una bella minipiscina che garantisce il massimo del confort e anche costi più ridotti da fronteggiare nel corso del tempo.

Necessita di una manutenzione periodica

Ogni volta che si vuole riattivare la piscina occorre poi rimboccarsi le maniche. Ci sono foglie secche e altra sporcizia sul fondo della piscina che va pulito alla perfezione. I tubi e gli scarichi possono essersi ostruiti con il passare del tempo e quindi vanno puliti per bene. Insomma, è un lavoraccio ogni volta che spesso ci fa chiedere: “ma chi me l’ha fatto fare?”.

Attivare una minipiscina è molto più facile e non richiede tante ore di lavoro. Anzi, chiunque lo può fare nel giro di mezza giornata nel weekend senza dover far intervenire nessun tipo di esperto.