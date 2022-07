Più risorse per riscaldamento delle scuole e manutenzione delle strade nel bilancio della Provincia

I conti provinciali in ordine, il bilancio in equilibrio e non esistono situazioni debitorie impreviste.

Il consiglio provinciale ha avviato la discussione sul bilancio, in particolare sulle variazioni di assestamento generale e sulla salvaguardia degli equilibri per il 2022.

La situazione, che garantisce il pareggio economico-finanziario, ha permesso di effettuare alcune variazioni dovute soprattutto all’aumento delle spese per la situazione internazionale e per finanziare nuovi progetti sul territorio.

Una su tutte l’adeguamento delle risorse a disposizioni delle scuole per il riscaldamento del prossimo anno. I fondi serviranno anche per le manutenzioni straordinarie delle strade e all’edilizia scolastica in particolare il Liceo Grassi di Saronno.

Nel dettaglio le variazioni principali al Bilancio sono quelle che permetteranno all’ente di effettuare:

la manutenzione straordinaria e l’adeguamento della viabilità stradale ai cambiamenti climatici, per un totale complessivo, ripartito sui tre anni, pari ad € 2.913.888,00;

gli interventi di messa in sicurezza, per € 200.229,03 per l’anno 2022;

per l’anno 2022; i lavori di somma urgenza sulla strada provinciale S.P. n.62 da parte di Regione Lombardia, per € 850.000,00;

il finanziamento D.L. 17/2022 e “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, per € 1.216.178,00.

Inoltre, verranno finanziati nuovi progetti per garantire la continuità dei servizi essenziali, come la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici ed il pagamento delle utenze.

Un dato importante è il risparmio pari a € 2.918.208,34: si tratta delle somme stanziate di anno in anno per il Piano di riequilibrio. Essendo usciti dal Piano in seguito alla delibera della Corte dei Conti, l’ente investirà queste risorse ormai disponibili per fa fronte alle urgenze del settore energia elettrica e gas per le scuole della provincia.

Tra gli altri interventi previsti anche la sistemazione della sede Protezione civile provinciale alle Fontanelle che verranno eseguiti grazie al contributo regionale 2022-2023 per un totale di € 2.560.000,00.

Sul fronte delle previsioni di entrata, la situazione internazionale ha suggerito un contenimento della previsione di entrata rispetto alle previsioni originarie : l’ente procederà alla riduzione degli stanziamenti e alla conseguente applicazione di avanzo libero per € 5.000.000,00.